Etter noen timers togtur fra Tokyo med Shinkansen, kan man på øya Shikoku vandre langs en historisk, verdenskjent pilegrimsvei: Shikoku Henro.

Ruten er totalt 1400 km lang og går innom ikke mindre enn 88 templer, alle knyttet til munken Kukai (774-835), som var grunnleggeren av Shingon-skolen innen buddhismen.

- Området kan besøkes hele året. Om våren springer kirsebærtrærne ut, om sommeren er det flere lokale festivaler, om høsten blir naturen rød og oransje, og om vinteren venter dyp puddersnø, ifølge det japanske turistbyrået Japan National Tourism Organization.

To uker eller to måneder



Men de fleste vil nok velge å gå ruten mens været er mildt. Det tar 1-2 måneder å gå hele ruten - avhengig av tempoet - men hvis du kombinerer gåingen med offentlig transport underveis, kan du tilbakelegge ruten på knappe to uker.

Og hvis du ønsker å kombinere vandringen med andre aktiviteter, kan du også legge ut på en sykkeltur med utsikt over Ishizuchi-fjellet.

For adrenalinjegere er det også mulighet for elverafting på elven Yoshino, som er blant Japans tre beste steder for nettopp dette.

Shikoku er også vertskap for den verdensberømte kunstfestivalen Setouchi Triennale, som arrangeres hvert tredje år.