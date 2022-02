10 nye "must" i Japan

Den japanske turistorganisasjonen Japan National Tourism Organization (JNTO) har funnet fram 10 av de mest spennende nyhetene i 2022: fra fornøyelsesparker og mangamuseer til et nytt hotell med panoramautsikt over et UNESCO-sertifisert område.

Ttemaparken Fuji-Q Highland ved foten av Fuji-fjellet er kjent for sine dramatiske berg-og-dal-baner og kommer stadig vekk med i Guinness' rekordbok. Foto: FUJIKYUKO CO.,LTD.&FUJIKYU HIGHLAND

1. Bli høy på opplevelser ved foten av Fuji-fjellet

Fra 2022 vil det høyeste fjellet i Japan ha enda flere opplevelser å by på - takket være en rekke nye åpninger i temaparken Fuji-Q Highland.

Temaparken er kjent for sine dramatiske berg-og-dal-baner og kommer stadig vekk med i Guinness' rekordbok. I år åpner parken en moderne utsiktsplattform samt en sky walk-opplevelse ved Fujiyama-tårnet.

Her får gjestene se høydeskrekken i øynene og gå en tur 55 meter over bakken.

2. Blomstrende vinter i Kyoto

Med en ny plommelund ved Mimuroto-ji-tempelet i «tebyen» Uji har du enda en grunn til å besøke Kyoto i vintermånedene, utenom høysesongen.

Her kan du oppleve den rosa plommeblomstringen springe ut med den klare vinterhimmelen som bakteppe.

De første blomstene springer ut i februar, som også er den beste måneden for å nyte fenomenet.

3. Hils på Totoro i en ny fornøyelsespark

Animefans får i 2022 muligheten til å møte den ikoniske skogånden Totoro når Studio Ghibli åpner sin første temapark i Aichi prefektur, i underkant av halvannen time med lyntog fra Tokyo.

Parken får fem forskjellige tematiserte verdener. I tillegg til «Dondoko Forest» der Totoro holder til, kan besøkende også glede seg til «Ghibli's Grand Warehouse» og «Hill of Youth».

I 2023 vil ytterligere to temaområder bli lagt til parken når «Mononoke Village» og «Valley of Witches» åpner. I førstnevnte kan besøkende oppleve kjente scener fra animefilmen Prinsesse Mononoke.

I årene som kommer, vil dagens SUPER NINTENDO WORLD utvides. Foto: Nintendo

4. Nintendo World utvider

Hvis du ikke kan få nok av fornøyelsesparker, kan du også stikke innom Universal Studios Japan, som flere ganger er blitt kåret til Japans beste fornøyelsespark.

I årene som kommer, vil dagens SUPER NINTENDO WORLD utvides. Parken vil i 2024 være 70 prosent større og blant annet få et nytt Donkey Kong-område.

I tillegg planlegger parken å lage enda flere interaktive Pokémon-attraksjoner.

5. Et univers fylt med manga

Nylig åpnet mangagiganten Kadokawa et nytt Kadokawa Culture Museum i det nye attraksjonsområdet Tokorozawa Sakura Town.

Her kan animefans se frem til et fantastisk vertikalt bibliotek, et unikt animehotell samt en bokhandel og en butikk med et utvalg produkter som er håndplukket av Japans beste mangaredaktører.

I tillegg kan man oppleve den retrofuturistiske Musashino Reiwa-helligdommen i området, designet av den olympiske arkitekten Kengo Kuma.

6. Nytt lyntog til strand- og øyparadis

Nå blir det enda enklere å reise til de vakre øyene på Kyushus vestkyst og den pittoreske byen Takeo Onsen, hvis varme kilder absolutt er verdt et besøk.

Til høsten åpner en ny forbindelse med lyntog fra Takeo Onsen i Saga til Nagasaki. Denne vil hete Nishi-Kyushu Shinkansen.

Ønsker du å utforske Kyushu-området mer, kan du ta lyntoget JR Kyushu sørover fra Fukuoka til Kagoshima Central Station. Herfra kan du reise med ferge til det nye UNESCO-området Amami Oshima, som kom med på UNESCO-listen i 2021.

7. Nye skiløyper og gondolbane i Hokkaido

Mens Kyushu byr på sol og strand, er Hokkaido mer kjent for snø og ski.

Og fra i år kan skientusiaster som besøker Hanazono, suse ned en rekke nye bakker og glede seg over en ny høyteknologisk gondolbane.

Hanazono er en del av det verdensberømte skiområdet Niseko.

Her kan du nå bo med enorme gulv-til-tak-vinduer langs den ene siden av rommene, noe som gir en helt unik panoramautsikt over de rå klippene i UNESCO-geoparken på Oki-øyene. Foto: Kentauros Yasunaga

8. Panoramautsikt over UNESCO-geopark

En nylig renovering av Entô Hotel har gitt deg enda en grunn til å sette Oki-øyene øverst på bøttelisten.

Her kan du nå bo med enorme gulv-til-tak-vinduer langs den ene siden av rommene, noe som gir en helt unik panoramautsikt over de rå klippene i UNESCO-geoparken.

Også fra badet har du flott utsikt over havet. Alt i alt et helt unikt sted, perfekt for en digital detox.

9. Fordyp deg i kunstens verden

I Japan legges det stor vekt på selv den minste detalj. Dette vil du merke spesielt i årene som kommer, når landet skal arrangere en rekke kunstfestivaler.

Fra våren til høsten 2022 kan du oppleve samtidskunstfestivalen Setouchi Art Triennale på Seto-øyene. Over sommeren arrangeres også den moderne internasjonale kunstfestivalen Echigo-Tsumari Art Triennale, hvor man blant annet kan oppleve James Turrells kunstinstallasjon House of Light. De offisielle datoene vil snart bli offentliggjort.

Til høsten vil Ube by i Yamaguchi prefektur være vertskap for skulpturfestivalen Yamaguchi Ube Biennale, mens Hokkaido i 2023 vil være vertskap for Hakodate Triennale.

10. Porsche-senter for bilentusiaster

I utkanten av Tokyo kan bilentusiaster og fartsglade nå lære mer om biler og ikke minst få tråkke på gasspedalen i en Porsche på det splitter nye Porsche Experience Centre Tokyo.

Her finner du både en polert kjørebane med lav friksjon, en offroadbane og en våt kjørebane med et spesielt sprinkleranlegg som lar deg trene understyringskjøring under kontrollerte forhold.

Porsche byr på egne instruktører som hjelper besøkende med å forbedre teknikken sin. Porsche Experience Center Tokyo har også en 3D-kjørebane som gjenskaper noen av de mest kjente svingene fra for eksempel Nürburgring i Tyskland og Laguna Seca i USA.