- Reisebransjen har ikke klart å kommunisere sitt bærekraftarbeid. Vi må bli flinkere til å hjelpe kundene med å ta gode reisevalg, sier kommunikasjonssjef Nora Aspengren i TUI Norge i en pressemelding..

Mange vet at man kan velge mer bærekraftige alternativer i dagligvarehandelen, og ellers i hverdagslivet, men ifølge en ny undersøkelse utført av NOVUS er det få nordmenn som vet at det samme prinsippet gjelder når de skal velge hotell. 59 prosent av de spurte oppgir at de ikke vet at valg av hotell er viktig når det gjelder en mer bærekraftig reise.

- Vi har jobbet lenge med bærekraft og allerede på 90-tallet hadde vi en bærekraftavdeling i TUI-gruppen. Vi ser det som en del av vårt ansvar og svært viktig å være med på å drive utviklingen fremover og bidra til positiv endring i reiselivsnæringen, sier Aspengren

TUI lanserer Care Travel

Care Travel er TUIs eget bærekraft-merke som skal gjøre det enklere for kundene å ta bedre ferievalg. Når du bestiller hotell med Care Travel-merket betyr det at hotellet er miljø-/bærekraftsertifisert og at hotelloppholdet, flyreisen og transporten til og fra hotellet er klimakompensert. I tillegg til dette doneres 10 NOK per reisende til TUI Care Foundation, en stiftelse som fremmer utdanning for barn og unge, dyrevelferd og beskyttelse av natur og miljø.

GSTC- Èn standard for sertifiseringer

Det finnes flere ulike sertifiseringer som er utviklet for å hjelpe hoteller med å håndtere sitt bærekraftarbeid. For å gjøre ting enklere har Global Sustainable Tourism Council (GSTC) satt èn standard for alle sertifiseringer.

Når du velger et hotell med en sertifisering som er godkjent av GSCT, vet du at hotellet aktivt jobber med effektiv bærekraftsplanlegging, maksimerer sosiale og økonomiske fordeler for lokalsamfunnet, ivaretar lokal kulturarv og reduserer negative konsekvenser for miljøet.

– I dag er alle våre egne hoteller sertifisert og 75 prosent av våre kunder bor på sertifiserte hoteller. Vårt mål er å øke dette til 80 prosent i løpet av 2022. Det er viktig at vi som arrangører jobber både for at flere hoteller skal bli sertifiserte, samtidig som vi må gjøre det så enkelt som mulig for kundene våre. Derfor lanserer vi nå Care Travel, et merke som gjør det enklere for kundene våre å ta mer bærekraftige valg, sier Aspengren.