Fra Elbe via Oberlausitz i Sachen, til Bodensee i Baden-Württemberg, kan du besøke 115 spennende bindingsverksbyer som tar deg med på en tidsreise gjennom bindingsverkshistorien.

Strekningen kalles bindingsverkruten , forteller Tysklands Turistkontor i Norge, DZT, i en pressemelding.

Her kan du lese mer om tre av disse byene: Celle, Quedlinburg og Wernigerode, som også byr på prektige slott, domkirker og andre historiske tidsvitner.

Historiske Celle

Med over 450 bindingsverkshus i gamlebyen alene, har Celle et av Europas største sammenhengende bindingsverkskonstruksjoner.

Husene stammer fra det 15., 16. og 17. århundre, derfor preges fasadene av byggekunst og -kultur fra ulike tider. Det prektigste huset, Hoppener-huset fra 1534, finner du i Poststraße / Rundestraße.

Celle ble grunnlagt i 1292 og er rik på historie og fasetter fra svunne tider. Byen var i flere århundre makten og kulturens midtpunkt. Det bærer slottet i Celle preg av, som er bygget samme år som byen ble grunnlagt.

Slottet huser det eneste barokke teatret i Tyskland som fremdeles har sitt eget ensemble, i tillegg til et slottskapell med en unik renessanse-innredning. I statskirken fra 1308 finner du et fyrstegravkammer, og i det gamle rådhuset fra samme år kan du se en unik gavl fra weserrenessansen.

Opplev koselige gårdsplasser, romslige torg, fascinerende og bisarre fasader med inskripsjoner fra ulike århundre, men også moderne arkitektur i Celle. Byen ligger på regionalstrekningen fra Elbe til Harz-fjellet.

Celle ble grunnlagt i 1292 og er rik på historie og fasetter fra svunne tider. Foto: Celle Tourismus und Marketing

Verdensarvbyen Quedlinburg

Quedlinburgs arkitektoniske arv har stått på UNESCOs verdensarvliste siden 1994. I den historiske gamlebyen, med sine brosteinsgater, kronglete smug og små torg, står 2000 bindingsverkshus fra åtte århundrer.

For 1100 år siden ble det skrevet tysk historie i Quedlinburg. I år 919 skal nemlig Henrik I av Sachsen ha mottatt kongekronen her. Prakten og rikdommen til det ottonianske dynastiet, oppkalt etter hans sønn keiser Otto den første, er i dag synlig takket være domkirkens skattekammer.

Besøk i Harz' byer gir fin avveksling. I Quedlinburg (lå i tidligere DDR) er det bindingsverkshus som gjør en shoppingtur til noe helt spesielt. Utvalget av varer er fullt på høyde med hva man kan kjøpe i mye større byer. Og gamlebyen med sine mer enn 1000 bindingsverkshus står på UNESCOs verdensarvliste. Foto: DZT, Jochen Keute

Renessanserådhuset er et av de eldste rådhusene i Midt-Tyskland, med deler av bygningsmassen datert til det 14. århundre. Dets fasade preges i dag av tradisjonelle blomsterkasser, opprinnelig brukt til å dyrke urter for å forbedre luftkvaliteten til de som jobbet der.

Slottet og domkirken i byen bør få oppmerksomhet. Kjelleren i kirken er fra cirka 950 og kan besøkes. Teppefragmentene fra omtrent 1300 er vanskelig å ikke legge merke til. På samme måte som det kjente Bayeux-teppet, er dette sannsynligvis et av få eksempler på denne typen gammel europeisk tekstilkunst.

Kirkene St. Servatius og St. Benedikti er andre høydepunkter i byen. Fra Quedlinburg fins gode muligheter for å utforske Harz-området som består av blant annet Hexentanzplatz-platået, Rappbode-demningen, fjellet Brocken – Nord-Tysklands høyeste fjell og bedre kjent som Blokksberg på norsk –, de hobbit-lignende huleboligene i Langenstein, tretopp-broen i Bad Harzburg og miniatyrparken Lille Harz (Kleiner Harz).

Fargerike Wernigerode

«Den fargerike byen ved Harz», beskrev redaktøren og dikteren Hermann Löns byen Wernigerode etter å ha feriert der med sin familie på begynnelsen av 1900-tallet.

I dag preges fortsatt byen av et fargerikt uttrykk. I de mange små smugene rundt rådhuset fins det flere godbiter for deg som har sansen for bindingsverkshus.

Særlig «Det skjeve huset», «Det minste huset» og «Krummel-huset» er populære besøksmål. Sistnevnte er oppkalt etter kornhandleren Heinrich Krummel som fikk bygget huset i 1674.

(Artikkelen fortsetter under)

Rådhuset og markedsplassen i Wernigerode. Foto: Francesco Carovillano

Det praktfulle slottet er også et sentralt monument i byen. På 1100-tallet ble det bygget som en borg, men forvandlet seg i løpet av historien til et romantisk slott.

Den historiske smalsporbanen i Harz byr på en unik opplevelse og tar deg faktisk helt til toppen av Brocken-fjellet (Blokksberg).

Etter å ha besøkt Wernigerode er det fint å dra videre på den regionale strekningen fra Harz til Thüringer Wald, som begynner sør i Harz og tar deg gjennom Tysklands Mittelgebirge-landskap, biosfærereservatet Karstlandschaft Südharz, Werra-dalen og langs nasjonalparken Hainich.

Bindingsverksbyene som møter deg på denne strekningen byr på bevarte bygg fra gotikken, renessansen, barokken og historismen, samt kulturelle særegenheter vel verdt et øyekast eller to.