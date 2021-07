Merking av koffert og bag gjør at du gjenkjenner den på samlebåndet når du skal ut på reise, men det er én ting forsikringsbransjen vil at du skal unngå.

Klistremerker, sløyfer, hårbånd eller skilt som sier «Ligg unna!». Det er mange måter å merke den ensfargede kofferten din for å sikre at du umiddelbart får øye på den når du venter ved bagasjebåndet. Samtidig vil du gjerne forhindre at andre griper tak i feil koffert.

Men det er én form for merking som forsikringsselskapene helst ser at du dropper, og det er bruk av det norske flagget. Det kan virke som et fluepapir på kriminelle som er på utkikk etter bagasjen med det mest verdifulle innholdet.

– I enkelte byer og områder kan dette gjøre deg attraktiv for lommetyver og vinningskriminelle som kan se sitt snitt til å stjele bagasjen din mens du for eksempel venter på en drosje , forteller informasjonssjef Sigmund Clementz i Europeiske Reiseforsikring i et tidligere intervju med flysmart24.no.

– At Norge er et av verdens mest velstående land er godt kjent hos kriminelle miljøer som retter seg mot turister, fortsetter han.

Clementz anbefaler å benytte seg av mindre avslørende kjennetegn.

– Det kan være lurt å lage noen nøytrale merker på bagasjen med for eksempel farget tape og sløyfer, slik at den er lett å identifisere for deg på bagasjebåndet på flyplassen. En rød sløyfe her og en gul tapebit der gjør også risikoen mindre for at noen ved en feiltakelse skal ta din koffert fordi de har akkurat samme modell og farge som deg.

Samtidig avkrefter informasjonssjefen mytene om at adresselapp på kofferten vil kunne friste kriminelle til å tipse andre om å dra på plyndringstokt. Det er dessuten ingen ting som tyder på at det er skjedd innbrudd hos folk som har publisert bilder fra ferien på sosiale medier.

