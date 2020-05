Artikkelen inneholder annonselenker

Midnattssol, asurblått hav og bratte fjell, Nord-Norge byr på unike opplevelser, enten du foretrekker å bestige topper eller nyte hvite sandstrender og krystallklart vann. Her er seks nordnorske perler som lokker.

Helgeland

Helgelandskysten byr på store naturopplevelser. Kajakk og sykling er veldig populært. Her ser du fjellkjeden De syv søstre i bakgrunnen. Foto: Terje Rakke - VisitNorway.com

Sør i Nordland strekker Helgeland seg oppover kysten. Her finner du et unikt øyrike som står på Unescos liste over verdens kulturarv for sitt enestående natur- og kulturmiljø, og i bakgrunnen stiger fjellkjeden De syv søstre opp av havet.

Her kan du padle kajakk i turkist vann langs kritthvite strender, eller sykle fra øy til øy. Søker du større utfordringer kan du bestige en av søster-fjellene og få utsikt over hele Helgelandskystens vakre øyrike.

På Scandic Syv Søstre bor du på øya Alsten i Sandnessjøen, bare 60 meter fra hurtigrutekaia. Herfra har du utsikt over fjellene De syv søstre eller utover havet, og i restauranten får du servert fersk sjømat og tradisjonelle retter tilberedt med lokale råvarer. Nærområdet tilbyr utmerkede turmuligheter, og fjelltoppen Botnkrona ligger bare 15 minutters kjøring unna.

Lofoten

Strendene i Lofoten tar pusten fra deg. Med det klare vannet og kritthvite sanden med snødekte fjell i bakgrunnen. Utakleiv strand på Vestvågøy er av de flotteste strendene i verden. Den er blant annet kåret til Nord-Europas mest romantiske strand av den britiske avisen The Times. Foto: Sónia Arrepia / Visit Norway

Lofoten trenger sjelden en forklaring på hvorfor stedet er en perle og et av Norges mest populære turistmål. Asurblå strender og bratte fjellsider venter på deg, og aktivitetsmulighetene står i kø. I Lofoten kan du blant annet dykke og snorkle, spille golf, dra på havsafari og selvfølgelig gå fotturer i unik og vakker natur.

Nyvågar Rorbuhotell ligger idyllisk til ved havet ved Storvågan, en kilometer vest for Kabelvåg sentrum. Her bor du i leiligheter i tradisjonelle rorbuer.

På stedet finner du Lorchstua Restaurant, som serverer à la carte-retter med fokus på fisk og lokale råvarer om sommeren. Grillutstyr er også tilgjengelig på stedet, hvis du ønsker å lage din egen middag, kanskje etter å ha vært på fisketur.

Du kan også tilbringe natten på Catogården, en vakker gjestegård i Reine i Lofoten. Her bor du mellom majestetiske fjell med umiddelbar nærhet til et hav av aktivitetsmuligheter. Men kanskje velger du å bare slappe av i hagen til dette historiske overnattingsstedet, eller dra på en rolig sykkeltur i nærområdet?

Senja

Senja ligger idyllisk til i Troms og kan nås med bil og hurtigbåt. Foto: Foap - VisitNorway.com

Majestetiske fjell stuper ned i havet, og veien bukter seg mellom fjordene. Senja frister med vakre strender og mange turmuligheter for deg som drømmer om å vandre eller sykle i vill og vakker natur. Fra utsiktsplattformen i Bergsbotn ser du utover Bergsfjorden og de naturskjønne omgivelsene, og kjører du litt videre kan du stoppe innom et av de mange små fiskeværene som klorer seg fast på den værbitte øya.

Senja Fjordhotell ligger idyllisk til i Frovåghamn, helt sør på Senja. Her bor du med nærhet til alt Senja har å by på – både til vanns og til lands. Det er kort vei til gode fiskeplasser, og hotellet tilbyr utleie av båt som kan brukes til fiske eller til avslapping i den flotte skjærgården. Det er også mulig å leie båt med skipper slik at du kan få en uforglemmelig havsafari og se Sør-Senja på sitt beste.

Karasjok

Reinflytting markerer overgangen fra vinter til sommer i Finnmark. Foto: Thomas Rasmus Skaug / VisitNorway.com

Opplev samisk historie og kultur på Finnmarksvidda. I Karasjok kan du delta på tradisjonelle samiske aktiviteter, slik som hundesledeløp og flytting av rein, og ikke minst nyte et tradisjonelt samisk måltid tilberedt over bålet i en gamme.

Engholm Design Lodge ligger på en huskygård og gir deg et ideelt utgangspunkt for en unik villmarksopplevelse. Du bor i koselige hytter med egen kjøkkenkrok, kun seks kilometer fra Karasjok. Stedet har en vedfyrt badstue og et utendørs boblebad, der du kan sitte og beundre den fantastiske naturen. Middagen inntas i den torvdekkede tømmerhytten Barta, som har en innbydende atmosfære med åpen ild, og reinsdyrskinn som holder deg varm mens du spiser og drikker.

Tromsø

Tromsø kalles Nordens Paris, men grunnen til det er kanskje ikke som du tror. Opprinnelig var det et par tyske journalister som på slutten av 1800-tallet hadde fått i oppgave å besøke og skrive om Tromsø. De kom til Tromsø og ble slått av en enorm motebevissthet, særlig blant damene. Foto: Visit Norway

69 grader nord troner Tromsø, med sine bratte fjell og vakre fjorder. Her møtes by og natur og du kan kombinere opplevelser i urørt natur med deilige restaurantbesøk og kulturliv. Lei en kajakk og padle deg en tur under midnattssolen, dra på hvalsafari eller gå en fjelltur til en av områdets over tusen fjelltopper, etterfulgt av et forfriskende bad fra en hvit strand.

Clarion Hotel The Edge ligger ved havnen i Tromsø og vender ut mot Tromsøysundet og Ishavskatedralen. Hotellets tilhørende restaurant Kitchen & Table by Marcus Samuelsson serverer retter i New York-stil tilberedt med lokale råvarer. Kun 300 meter fra hotellet finner du opplevelsessenteret Polaria og trekirken Tromsø domkirke fra 1800-tallet.

Kirkenes

Er du i Kirkenes, bør du absolutt prøve ut kongekrabbesafari. Foto: Siv Nærø / VisitNorway.com

Lengre nordøst i Norge kommer du nesten ikke. Kirkenes ligger kun 15 kilometer fra grensen til Russland, og har et unikt aktivitetstilbud. Hva med å dra på kongekrabbesafari og fange dagens middag? Eller gå på fuglevandring for å se etter noen av de sjeldne fugleartene som ikke finnes mange andre steder i Europa? Du kan også ta turen til den lille bygda Grense Jakobselv, som ligger inntil grensen til Russland. Her kan du se både norske og russiske vaktposter og grensestolper.

Hvis du vil gjøre overnattingen til en stor del av opplevelsen bor du på Kirkenes Snowhotel. Snøsuitene kan du kun overnatte i om vinteren, men om sommeren kan du bo i de vakre nordlyshyttene som er inspirert av tradisjonelle gammer, som du finner i villmarken i Lappland. Hyttene har store panoramavinduer med utsikt over fjellene, slik at du kan lene deg tilbake og virkelig ta inn den vakre naturen som omgir hotellet.