I Ingemar Stenmarks lekegrind

I Tärnaby er Ingemar Stenmark fremdeles det største trekkplasteret, selv om de fine bakkene der er grunn god nok for et besøk.

TÄRNABY, SVERIGE (ABC Nyheter): Visste vi ikke bedre ville vi kjørt rett forbi den lille husklyngen langs E12 mellom Mo i Rana og Lycksele. Det er langt mellom husene, og de bølgende, furudekte småfjellene fortsetter som i det uendelige, hele veien til norskekysten.

– Ingemar hadde nok ikke stort annet å bedrive tiden med enn å stå på ski, forsikrer en av gjestene på Tärnaby Fjällhotell meg en kveld det bare er oss to i hele hotellet.

Som en moderne variant av vår egen Sondre Norheim i Morgedal, fant Stenmark og snøen hverandre i Tärnaby. Det la grunnlaget for det svenske alpinunderet på 1970- og 80-tallet.

HELTEN: Ingemar Stenmark er kjent for sitt sparsommelige bruk av seg selv om merkevare, men sier sjelden nei til hjembygda.

Rastløs Ingemar

Det skal ikke store bakken til for å bli god på ski. Spør hvem som helst, om det er Kjus, Svindal eller Stenmark. Det er antallet ganger du er villig til å bestige den – og ikke størrelsen på den – som betyr noe.

GODE KOKKER: I Centrumhuset i bunnen av skibakken i Hemavan serverer duoen Söderlund & Persson (Ola og Anders) god kraftkost for hele familien.

Sammenlignet med de største norske vintersportsstedene er ikke skibakkene i Tärnaby mye å skryte av. I hele skiområdet, som også omfatter nabobygda Hemavan, er det knapt ti større heiser. Men vinteren uteblir aldri her inne i innlandet, og snøen er ofte tørr og silkemyk, ikke ulik pudderet i Rocky Mountains. Derfor finner likevel mange veien hit, ikke minst fra Nordland på andre siden av grensen.

– Uten nordmennene hadde det vært stusselig her, innrømmer Anders Modin, skilæreren fra Östersund som sammen med sin portugisiske kollega Tiago Rocha (!) også lærer bort skikiting.

Skiturismen i Tärnaby var i sin spede begynnelse på 1950- og -60-tallet. Den første skiheisen ble faktisk importert fra Norge, og da store deler av jordbruksområdene rundt bygda ble demmet ned ble det enda større fart i turismen.

INGEMARBAKKEN: Skilærer Anders Modin i pudderet over Tärnaby, i bakken som bærer navnet til bygdas store sønn – Ingemar Stenmark.

Fire år gammel flyttet Ingemar Stenmark (født 1955) fra grenda Joesjö inntil norskegrensen, til Slalomvägen (!) i litt større Tärnaby. Der tok det ikke lang tid før han fant veien til den lokale skiklubben. Tärna IK Fjällvinden var et av veldig få aktivitetstilbud i den grisgrendte bygda, og Ingemar var en rastløs kar. Det ga resultater som satte hele Sverige på hodet. Hans mange OL- og VM-gull – og 86 World Cup-seire – er det senere bare sambygdingen Anja Pärson som har vært i nærheten av å matche.

Tips! Hemavan Tärnaby ligger 100 km fra Mo i Rana, og vel 150 km fra Mosjøen. Nye Polarsirkelen lufthavn skal etter planen betjene de to byene, og legge bedre til rette for trafikk med større fly enn dagens, også til de nærliggende tettstedene i Sverige, som Hemavan Tärnaby. I dag kan du enten fly over de to norske flyplassene og leie bil derifra, eller fly over Stockholm, til Hemavan. I tillegg til skikjøring legges det til rette for mange andre aktiviteter, som skikiting, isfiske, snøscooterturer, heliski og langrenn.

På en sky over isen

– Stig (Strand) var alltid best på trening, jeg tror Ingemar trengte ekstra press på seg for å prestere, mener Jerker Theander, som har tatt oss med på en snøscootertur inn i fjellene vest for Tärnaby.

Snøen laver fortsatt ned. Den er tørr og fin, som lover godt for morgendagens skikjøring.

Alle kjenner alle som man gjerne gjør i små bygder, og det er – stikk i strid med hva myten om det indre av Sverige sier – lett å komme i prat med karer som

ANJASNACKS: Anja Pärson har ikke bare fått en skibakke oppkalt etter seg.

Jerker. I heiskortbua tidligere på dagen visste ekspeditøren ikke bare hvor jeg kom fra før jeg hadde fått sagt et ord. Han hadde full kontroll på hvor mange vi var i gruppen, og hvor lenge vi hadde planlagt å bli.

– Du vet, Stig var best på trening. Gang på gang ble Ingemar slått av ham, men i konkurranser ble alt snudd på hodet. Da hadde de andre ikke sjans, sier Jerker nesten mest for seg selv. Vi har tatt en pause under en gapahuk i enden av en innsjø. Snøen ligger metertykk på isen, og når vi etter en halvtime drar videre danser scooteren over pudderet som på en sky.

Sammenlignet med sine ordknappe sambygdinger var selv Stenmark en mann av få ord. Heller ikke i hans tidligere hjembygd blir man helt kloke på den fåmælte idrettsstjernen. Likevel lyser navnet hans fra store reklameplakater rundt bakkene i Hemavan og Tärnaby, og stoltheten over Ingemars meritter skinner fort igjennom i omtalen av ham.

– Anja, Stig og de andre skistjernene er viktige navn for oss, men det var Ingemar som dro det hele i gang, som Marianne Lindgren i bygdas PR-forening understreker før vi kaster oss ut i «Anjabacken» siste dagen.

Vi er allerede langt ut på dag, men har fortsatt hele bakken for oss selv. Helt i Ingemars ånd, egentlig.

