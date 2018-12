Nå er det jul, og da kommer halvgeita Krampus for å straffe slemme barn.

Jula er sukkersøte greier. I sentraleuropa kommer heldigvis den barneplagende demonen Krampus til unnsetning.

I sentraleuropeisk folketro er Krampus en menneskelignende skikkelse med horn, «halvt geit og halvt demon». Juletid kommer han og straffer uskikkelige barn, i motsetning til St. Nikolas – julenissen – som belønner de veloppdragne.

Krampus ledsager julenissen i flere regioner som Østerrike, Bayern, Tsjekkia, Ungarn, skriver Wikipedia. I løpet av 1600-tallet ble Krampus tatt opp i de kristne juletradisjonene i disse områdene. Legenden er del av flere hundre år gamle juletradisjoner i Tyskland, der julefeiringen begynner tidlig i desember.

Krampus-markeringene ble i flere år undertrykt og forbudt av den katolske kirken. Heller ikke fascistene i Europa under andre verdenskrig hadde sans for skikken, som de mente var lagd av sosialdemokrater.

Krampus har hatt et kraftig comeback de siste årene. Se video fra feiringen i St. Johann i Kitzbühl-regionen i Østerrike over. Der er Krampus-feiringen stadig mer populær. Et dusin krampuser tar del.

Skummel type, heldigvis later dagens barn til å ta Krampus med en klype salt. NTB Scanpix/AP.

– Fra jeg var tolv år deltok jeg i Krampus-markeringene i forskjellige landsbyer, og etter hvert tenkte jeg at jeg ville organisere noe selv, sier Emmerich Köck, som har grunnlagt Folklore-gruppa i byen, til Deutsche Welle.

– I begynnelsen var vi ni, nå er vi 18 krampuser, julenisse og kurvbærere.

Kostymene kan veie opp mot 30 kg. Sankt Nikolas går går i front, med Krampuser hakk i hel.

– Masken er stram, og jeg ser omtrent ingenting. Det er hett, sier Axel Primavesi, Euromaxx-programmets reporter i St. Johann, som fikk prøve seg i kostyme.

Enkelte folklorister mener skikken kan ha hedensk opphav.

Krampus bærer tradisjonelt lenker, antatt å symbolisere hvordan den kristne kirken har kuet djevelen. Noen ganger er disse utstyrt med bjeller. Noen ganger bærer han også bjørkeris for å straffe de ulydige barna. Noen ganger har han også med seg en sekk til å putte barna i. Deler av disse tradisjonene har blitt noe nedtonet i de moderne og kommersialiserte Krampus-markeringene. Det er kanskje like greit.



(På gården i utkanten av St. Johann, som Köck & co besøker i videoen, er det heldigvis bare snille barn. De får gaver, og krampusene får schnaps.)

Krampus-kostymert kar løfter en ung tilskuer ved en feiring i Wien 2. desember. NTB Scanpix/REUTERS

Kostymerte skikkelser som Krampus, St. Nikolas, tømmerhuggeren, englene og «den gamle kona» er ofte del av feiringen. De fleste tradisjonelle Kampus-draktene er lagd av geite- eller saueskinn, dyrehorn og håndlagde masker. I nyere tid lages de ofte av billigere materialer som latex og plast.

Navnet Krampus kommer av tyske krampen, klo. Det legendariske beistet har også fellestrekk med skikkelser i gresk mytologi som satyrer og fauner.

I katolisismen er følgesvennen St. Nikolas blant annet barnas skytshelgen. Hans helgendager ligger tidlig i desember, som styrker tiknytningen til midtvintersfeiringene.

Øvrige kilder: National Geographic , NPR.



Bø, sier Krampus under et opptok i Hollabrunn 1. desember. NTB Scanpix/AP.