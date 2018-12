Bjørns reisetips: 5 fantastiske turer

Fra Finnmarksvidda til hælen på «den italienske støvelen». Her er fem fenomenale turer jeg mener du bør vurdere akkurat nå.

(England: Dra ut på landet): Du visste kanskje at Birmingham er Storbritannias nest største by. Men det mange trolig ikke er klar over er at omlandet rundt det som tidligere var landets industrielle hjerte har veldig mange attraksjoner «i det grønne» å by på.

Bare en time unna i bil ligger for eksempel høylandsområdet Peak District, en nasjonalpark (den første på De britiske øyer) som blant annet inkluderer spabyen Buxton, den nydelige landsbyen Bakewell og små vertshus langs veiene som gjør at man helst vil skynde seg langsomt.

Lei deg en bil – helst en kabriolet – og ta den britiske landeveien fatt. Noen steder – som Peak District og Nottingham-skogene – er opplevelsen fenomenal.

Sjekk mer på Visit Peak District

PEAK DISTRICT: Med bil kommer du rundt til de mest fantastiske severdighetene.

Kroatia: Ta landeveien fatt

Nordmenn har for alvor oppdaget Kroatias mange attraksjoner, og reiser dit i tusentall. Det er særlig strendene i Makarska, halvøya Istria og byene Dubrovnik og Split vi drar til. Men reiser du videre nordover fra sistnevnte by finnes det en rekke litt mindre kjente attraksjoner – små landsbyer, nasjonalparker og kyststrekninger – du bør undersøke nærmere.

Middelalderbyen Zadar er for eksempel relativt uoppdaget, det samme gjelder landsbyen Nin og øya Pag – bare for å ha nevnt noe av det du finner på din vei her. Sykkel er for øvrig et ypperlig fremkomstmiddel her om du vil komme enda tettere på kulturen og menneskene.

Sjekk mer på nettsiden til Zadar



ZADAR: På kveldene samles ofte hundrevis i havna i Zadar by for å oppleve solnedgangen over Adriaterhavet.

Norge: Opplev vinter i nord

En rundreise i Nord-Norge vinterstid er trolig ikke for alle, i desember og januar er det stupende mørkt mesteparten av tiden, og ofte veldig kaldt. For noen kan det være litt av attraksjonen.

Fra mars og utover er det betydelig bedre, og i april – når reinsdyrene begynner å bevege seg ut mot kysten – skjer det mye. Hva med å besøke en siida (samisk leirsted), delta på reinflytting, oppleve nordlyset, dra på isfiske, eller havfiske ut fra det lille fiskeværet Storekorsnes ute ved kysten? Mulighetene er mange, med ditto opplevelser du aldri kommer til å glemme.

Sjekk mer på Visit The Artic og Store Korsnes

Italia: Sykkeltur på hælen

Støvellandet er ikke en nasjon, snarere en samling av områder som myndighetene fortvilet forsøker å holde samlet. Det er enorme forskjeller mellom nord og sør, som merkes i språket, holdningene, menneskene og maten. For å nevne noe.

Puglia på hælen av «støvelen» er et av Italias mer ukjente områder for nordmenn flest, og et skattkammer for den reisende. En fin måte å bli kjent med Puglia på er å ta tohjulingen fatt, og samtidig lære litt italiensk. Vi syklet fra Lecce til Gallipoli langs kysten – badet i de mest idylliske vikene, spiste noe av det beste Italia har å tilby, møtte de mest herlige mennesker – og lærte samtidig noen gloser underveis. Et eventyr, rett og slett.

PUGLIA: En pust i bakken – og litt undervisning i italiensk – underveis til Gallipoli.

Spania: Besøk De hvite byene

Millioner flyr inn til Malaga hvert år, for så å reise videre sørover til Solkysten. Men bi litt, Malaga er faktisk en by verdt å bruke litt tid på. Det samme gjelder området rundt. Granada og Spanias største turistattraksjon Alhambra er et åpenbart reisemål, men du trenger ikke dra langt fra Picassos hjemby for å finne gull. Ronda er for eksempel en av de spektakulære «hvite byene» (på grunn av fargen på husene), gjort viden kjent av størrelser som Ernest Hemingway og Benjamin Disraeli – for å nevne noen.

En annen attraksjon er Caminito del Rey – kongeveien – omtalt som verdens farligste i sitt slag, men som nå er blitt en spektakulær (og trygg) fotgjengersti bygd inne i en ravine(!).

Sjekk mer på Visit Costa del Sol