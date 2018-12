Hver vår forsvinner dette hotellet

Nær polarsirkelen i Sverige, kan du bo på et hotell utformet av is - og rommene er litt forskjellige hvert år.

14. desember åpnet Icehotel i Jukkasjärvi i Sverige igjen, skriver svenske Aftonbladet.

Ishotellet er verdenskjent og er blant annet på Time Magazine sin liste over «Verdens beste steder 2018». De er særlig kjent for sine is-suiter som er sesongbetinget. Isrommene bygges på nytt hvert år - litt forskjellig hver gang - og er tilgjengelig fra 14. desember til 13. april.

To uker før gjenåpningen jobbet et byggeteam, designere, isprodusenter og lysdesignere intensivt for å få ferdig årets 15 isrom, en ballsal og en isbar.

De majestetiske, detaljerte rommene er laget av «snis» (blanding av snø og is) av vann fra Torne elven. Torne er en av de siste uberørte elvene i Europa.

Når rommene smelter mot sommeren, flyter vannet helt naturlig tilbake til elven igjen.

Se bildeserie av de nye rommene under:

Lysekronene er utformet av 1000 iskrystaller som lages for hånd. Foto: Icehotel

Utvalgte søkere får designe isrommene

Hvert år, når isrommene skal bygges på nytt, kommer det designere fra hele verden for å designe kunstfremstillingen av snø, is og lys som utgjør ishotellet. Designerne velges ut i fra kreativitet og innsendte idéer, og det er ingen krav om at de utvalgte har jobbet med is før.

Å konstruere kunst som kun skal stå i noen måneder, kan nok oppleves som et skår i gleden. Men Icehotel har riktignok rom som er laget av is året rundt - Icehotel 365.

Konseptet er designet av utvalgte designere og inkluderer en stor isbar som serverer champagne og et isgalleri.

Icehotel tilbyr 20 isrom og 72 vanlige hotellrom med varme som er åpent året rundt. Isrommene holdes kaldt av solcellepaneler gjennom sommeren.

Belyser krimakrisen

Flere av årets rom er inspirert av naturen. «Spruce Woods» av Christopher Pancoe og Jennie O’Keefe er inspirert av de kanadiske skogene.

Jonathan Green og datteren Marnie Green har designet rommet «The Living Ocean» sammen for å sette lys på klima. Rommet skal forestille et miniatyrhav og er fylt med blant annet fisk, hai og koraller.

De fleste gjestene blir i tre dager og overnatter én natt på isrom, og resterende netter på vanlige rom.

I tillegg til selve opplevelsen ved å bo i en isverden, er det mange som også kjører hundespann, snøscooter og lager isskulpturer under oppholdet.

Kilde: Icehotel.com