– Dette var en meget spesiell dag for alle i Norge. Trykket i våre dagligvarebutikker var enormt, og det er all grunn til å berømme den innsatsen alle i dagligvarebransjen la ned i en slik ekstraordinær situasjon, sier Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop, til ABC Nyheter.

Torsdag opplevde dagligvarebutikker over hele landet enorm pågang som følge av coronaviruset. Etter at norske myndigheter bestemte seg for å stenge alle skoler, barnehager og høyere utdanning, samtidig som det ble oppfordret til hjemmekontor, strømmet folk til butikkene.

Der oppsto det lange køer ettersom folk hamstret for harde livet.

Omsetningsrekorder



Må melder Coop at torsdagen ga klingende mynt i kassa og omsetningsrekord.

Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop, kan melde om rekorder under torsdaengs kjøpekaos. Foto: Coop

– Mange butikker melder om en omsetningsvekst på 200-300 prosent, men dette er rekorder vi gjerne skulle vært foruten. Det medførte tomme hyller mange steder, men dette er midlertidig. Allerede neste dag var mange produkter fylt på igjen, sier Kristiansen og bekrefter at det trolig var en historisk rekorddag.

Også hos konkurrenten Rema 1000 var det enormt trykk.

– Vi hadde nesten tre ganger så høy omsetning på torsdag som tilsvarende torsdag i 2019, og det var vår største salgsdag noensinne. Det var mange nye kunder, men fremfor alt var handlekurvene større, sier PR- og kommunikasjonssjef i 1000, Calle Hägg, til ABC Nyheter.

Les også: Norske Brede (26) friskmeldt i Italia: Kollektivt ansvar å bekjempe viruset



SE VIDEO: Dette er tiltakene i butikkene til Norgesgruppen:

– Hamstret ikke bare toalettpapir



Næringsminister Iselin Nybø (V) gikk torsdag ut og manet nordmenn til å ikke hamstre.

Det samme gjorde dagligvarebutikkene som opplevde å gå tomme for flere varer, blant annet toalettpapir, tørkeruller og brød.

– Vi hadde vekst i alle kategorier unntatt blomster som hadde nedgang. Hermetikk og tørrvarer har hatt vekst over hele linja. Folk hamstret ikke bare toalettpapir, men også kjøkkenrull og tørkerull, sier Hägg.

(Saken fortsetter under bildet)



Slik så det ut på Rema 1000 på Bekkestua allerede ved 15-tiden torsdag. Toalettpapir og tørkepapir hadde blitt revet bort fra hyllene. Foto: NTB scanpix

Dagligvarekjedene oppfordrer nå alle til å handle som normalt.

– Det var utløst av en ekstraordinær situasjon der mange kunder opplevde et behov for å handle mer enn nødvendig, og skapte kaotiske tilstander i butikk. Derfor har vi i likhet med våre konkurrenter brukt alle våre kanaler til å informere kundene om at det er nok mat, og oppfordrer alle til å handle som normalt, sier Kristiansen.

Les også: Ny studie: 86 prosent av kinesiske coronavirus-tilfeller ble ikke oppdaget



– Handler for naboer



De siste dagene har imidlertid pågangen fra kunder avtatt, men det er fortsatt jevnt trykk.

Torsdag var det kaotiske tilstander i norske butikker. Her hadde en hel frysedisk blitt tømt for varer. Foto: NTB scanpix

– Vi opplever nå noe færre kunder enn normalt, men større handlekurver. Det er trolig et resultat av dugnaden ved at flere handler for familiemedlemmer eller naboer som er hjemmeisolert, sier Kristiansen.



– Hvordan ser dere på dagene og ukene fremover?

– Vi forbereder oss på at den ekstraordinære situasjonen vil vare lenge. Vi opplever en enorm vilje blant våre ansatte til å stå på ekstra for å løse dette best mulig for våre kunder, som er som eier oss, sier han.

ABC Nyheter har vært i kontakt med Norgesgruppen som ikke ønsker å kommentere omsetningstallene.