Marte (19) skulle på drømmeferie – nå sitter hun i karantene i Vietnam

De siste dagene har det kommet meldinger om nordmenn som har problemer med å komme seg hjem til Norge som følge av coronaviruset.

På et sykehus i byen Ninh Binh i Vietnam sitter Marte Blomhoff (19) fra Oslo i karantene, uten å vite når hun kan reise hjem. 19-åringen reiste i begynnelsen av mars til Vietnam for å møte ei venninne og hennes vennegjeng, før turen skulle gå videre til Hanoi, Filippinene, Singapore og avslutte på Bali 29. april.

Onsdag denne uka fikk ferien en brå slutt.

Da Blomhoff og resten av vennene skulle sjekke ut av hotellet fortalte en resepsjonist at de ikke kunne forlate bygget.

– Vi skjønte fort at noe var galt. Etter en liten stund sa resepsjonisten at vi ikke fikk lov til å dra fra hotellet og at politiet var på vei.

Negativ test



Senere viste det seg at 19-åringen hadde sittet på flyet med en person som hadde testet positivt på coronaviruset.

– Jeg måtte derfor testes inne på hotellrommet og vi måtte alle settes i karantene.

På hotellet ble Blomhoff testet for viruset.

– Det var en helt grusom test, hvor jeg blant annet fikk to lange pinner langt opp i nesen, noe som gjorde veldig vondt.



Marte Blomhoff sover på en isoporplate mens hun holdes i karantene. Selv om de ansatte ikke snakker engelsk, føler hun seg godt tatt vare på. Foto: Privat

Ingen i reisefølget testet positivt på viruset, men 19-åringen ble holdt i karantene alene på hotellet frem til fredag, mens de andre kunne reise videre. Fredag morgen fikk hun beskjed om at myndighetene hadde bestemt at hun måtte på sykehuset for å fortsette karantenen.

Der deler hun rom med en fransk kvinne som ikke kan engelsk, mens på naborommet bor det fire kvinner fra England.

– Vi alle har sittet på samme fly og endt opp her, sier Blomhoff.

Sover på isoporplate



Blomhoff er glad for at hun ikke sitter alene i karantene på sykehuset, selv om hun savner sengen og dusjen på hotellet.

– Sykehuset her er langt fra sykehusene hjemme i Norge, det skal sies. Standarden er veldig dårlig. Ingen aircondition, tett og klam luft, møkkete, madrassen i senga er en isoporplate, masse mygg og småkryp inne på rommet, får ingen såpe til å vaske hender med og det går ikke an å trekke ned på do, sier hun og forteller at hun har lagt to dyner over madrassen i et forsøk på å få senga mykere.

Likevel er hun glad for hvordan hun blir behandlet av de ansatte. Selv om ingen av dem snakker engelsk har de satt henne i kontakt med en kvinne på det lokale turistkontoret.

– Jeg kan bare sende henne en melding om hva jeg ønsker av mat og drikke, så ordner de på sykehuset det, sier hun.

Slik ser det ut på toalettet på sykehuset hvor Marte holdes i karantene. Foto: Privat

Kan slippe ut mandag



19-åringen synes situasjonen er kjedelig, men har forståelse for at myndighetene ønsker kontroll på situasjonen.

– Jeg synes det er bra at myndighetene i landet jeg er i tar det så seriøst. Dette viruset har jo mildt sagt blitt et veldig stort problem i verden, og hvis man ikke gjør noe for å prøve og forhindre smitte videre så vil det jo aldri stoppe, sier hun, og fortsetter:

– Jeg har blitt fortalt at symptomer kan komme etter 14 dager fra man ble smittet, så selv om jeg vil hjem, så forstår jeg veldig godt at myndighetene ikke vil slippe meg ut før de er hundre prosent sikre på jeg ikke har viruset, selv om testen min var negativ.

Har bestilt fly

Etter å ha sittet i karantene siden onsdag, håper Blomhoff å kunne slippe ut på mandag.

PÅ TUR: Marte Blomhoff (19) håper å kunne reise hjem til Norge på mandag. Foto: Privat

– Da skal legene ha et møte på morgenen og så får jeg forhåpentligvis slippe ut rundt 12-13-tiden på dagen, sier hun og forteller at hun ikke har hatt noen kjente rundt seg denne tiden.

Den norske 19-åringen håper å kunne reise rett hjem til Oslo.

– Sånn situasjonen er i verden nå, så ønsker jeg ikke å reise videre. Både for min egen skyld og for andre.

Moren hennes har allerede bestilt flybilletter i håp om å få datteren hjem.

– Så jeg krysser virkelig fingrene for at jeg slipper ut av sykehuset på mandag, hvis ikke vet jeg ikke helt hva jeg gjør, sier hun.

