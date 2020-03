I et intervju med NRK minnes den 26 år gamle arkitekturstudenten Brede Melinder Stokland om da han våknet med kraftig feber etter å ha hatt hodepine noen dager tidligere. Da var han tilbake i Firenze for å fortsette studiene etter et kort opphold i Norge. Stokland følte seg fin og deltok på forelesninger.

På sykehuset ble han henvist til akutten, der det kom noen «månekledde» menn inn og satte ham på isolat.

Klokken 12 på kvelden fikk han vite at han var den første coronapasienten i Firenze, deretter ble han fraktet til Santa Maria Annunziata-sykehuset der han ble tatt opp til smitteavdelingen via en vareheis.

Til NRK forteller Stokland at han på det tidspunktet ikke var spesielt redd – han var jo en frisk, ung mann fra Norge. Men etter at han hadde fått mer informasjon klokken tre på natten, kom frykten.

– Da de gikk ut og låste meg inne på rommet som skulle være mitt hjem de neste ni dagene, da fikk jeg et lite sjokk. Det skal jeg være ærlig å si. Det var ikke så hyggelig.

Stokland vet ikke hvordan han kan ha blitt smittet, men at det mest sannsynlig skjedde mens han var i Italia, i dagene før han dro til Norge, 8. februar, eller på flyplassen i München, hvor han mellomlandet. Ifølge leger var han ikke smittebærende den tiden han oppholdt seg i Norge.

Lørdag ble Stokland omsider erklært klinisk frisk etter å ha vært tre uker i henholdsvis isolasjon hjemmekarantene i Firenze. De neste to ukene med karantene skal skje i Norge. Samtidig er han lettet over at både familie og venner har testet negativt.

– Jeg ser på dette som et kollektivt ansvar, blant alle, å følge de retningslinjer og regler som myndighetene setter, og stole på vårt helsepersonell. Det er slik vi kan bekjempe dette viruset. Man må høre på myndighetenes råd, og holde seg hjemme om man er i karantene, sier han til NRK.

