«Australias statsminister Harold Holt er savnet».

Det var ordene som gjallet fra TV-apparater og radioer over hele Australia den 17. desember 1967, dagen da Holt gikk ut i bølgene på stranden nær Melbourne og aldri ble sett igjen.

Den australske lederen ble antatt å ha druknet, og det ble holdt en minnestund til ære for ham, der blant andre Storbritannias statsminister Harold Wilson og USAs president Lyndon Johnson deltok.

Men liket hans ble aldri funnet, noe som førte til en rekke stadig mer merkelige konspirasjonsteorier, blant annet en bok som hevdet at han var blitt tatt av en kinesisk ubåt.

Over femti år etter at han forsvant, har Holts lange karriere som progressiv politiker blitt fullstendig overskygget av den mystiske dødsårsaken.

«Konspirasjonsteoriene har blitt så velkjente og nesten blitt en del av australsk folkeminne i seg selv», sier Tom Frame, Holt-biograf og forskningsleder ved Universitetet i New South Wales.

«Jeg tror ingen av oss ønsker at vår død skal overskygge vårt liv», legger han til.

«Den første av Australias moderne statsministre»

Holt ble statsminister i januar 1966, bare to år før han forsvant.

Han hadde vært en lojal minister under landets lengst sittende leder, Sir Robert Menzies.

«Han var et friskt pust», sier John Warhurst, professor emeritus i politikk ved Australian National University.

– Han var yngre, han var kjent som en svært stilfull, progressiv mann. Sett fra i dag var han den første av de moderne australske statsministrene.

Til tross for den relativt korte tiden som statsminister, oppnådde Holt en rekke resultater, blant annet at Australias valuta gikk fra pund- og pence til dollar og cent.

En annen milepæl i hans tid som leder var den historiske folkeavstemningen i 1967, som banet vei for at australske urfolk endelig ble regnet med i landets befolkning.

Ifølge Frame var Holt også en av de første politikerne som arbeidet for å få slutt på «White Australia»-politikken, som sterkt begrenset innvandringen fra ikke-europeiske land, og som etablerte diplomatiske kontakter med landets asiatiske naboer, ifølge CNN.

Som statsminister bygget han opp et nært personlig vennskap med USAs daværende president Lyndon Johnson, og under et besøk i Det hvite hus erklærte han at han var «helt på LBJs side» i de tidlige stadiene av Vietnamkrigen.

– Han ønsket at USA skulle engasjere seg mer i Asia, og fordi han hadde et godt, personlig forhold til Johnson, prøvde han å bruke det til å overtale, oppmuntre og lokke amerikanerne til å ta del i Asia», sier Frame.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Harold Holt og Lyndon B. Johnson på en mottakelse i 1966. Foto: Yoichi Okamoto / Lyndon Baines Johnson Library and Museum

«Som min egen bukselomme»

Dagen da Holt forsvant, var en varm søndag, perfekt for en svømmetur.

Før lunsj 17. desember 1967 bestemte Holt seg for å ta turen til stranden i nærheten av feriehuset han eide i byen Portsea.

– Det var en jordomseiler som seilte inn i Melbourne, og de dro for å besøke han. Holt var der sammen med en venninne og et par yngre gjester, forteller Frame.

Holt blir beskrevet som selskapelig, sporty og med en appetitt på livet. Han likte dykking og harpunfiske, selv om han ifølge Frame ikke var noen særlig god svømmer.

Men statsministeren hadde ikke perfekt helse. Han hadde nettopp gjennomgått en skulderoperasjon, og hadde nylig fått beskjed av legen om å «ta det rolig» etter operasjonen.

– Så han spilte tennis på lørdag og var nær vannet på søndag, forteller Frame.

Vitner på stranden fortalte politiet at tidevannet var uvanlig høyt med sterk understrøm den dagen. Noen fortalte at det var det høyeste de noen gang hadde sett.

Til tross for dette begynte Holt å svømme lenger bort fra stranden, ut på dypere vann, ifølge en politirapport fra 1968.

Noe av det siste Holt sa til gruppen før han gikk i vannet, var:

«Jeg kjenner denne stranden som min egen bukselomme».

«Et vitne sa at hun hadde observert Holt kontinuerlig fra det tidspunktet han gikk ut i bølgene, og hun så at vannet plutselig ble veldig turbulent rundt ham og så ut til å koke, og at disse forholdene så ut til å ‘oversvømme ham’», står det i rapporten.

«Han ble ikke sett igjen».

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Harold Holt i 1966, på vei ut på harpunfiske i nærheten av Portsea i Victoria. Foto: Australian News and Information Bureau via National Archives of Australia

Ville spekulasjoner

Australia ble lamslått over nyheten om at statsministeren deres var savnet.

– Jeg tror at etter drapet på USAs president John F. Kennedy trodde de fleste at verdens ledere ville ha et sikkerhetsoppbud som ikke ville være langt unna, og som ville hjelpe ham hvis han havnet i vanskeligheter, sier Frame.

Amatørdetektiver, politi og til og med den australske hæren kom til stranden i et forsøk på å finne den savnede lederen, eller i det minste liket av han.

I perioder deltok opptil 300 personer i søket, men det ble til slutt avblåst 5. januar.

Det ble aldri funnet noe spor av Holt, det eneste som lå igjen, var en haug med klær i sanden.

Forsvinnelsen gjorde Holts død til en del av australsk folkeminne og utløste en voldsom debatt.

Warhurst forteller at det ble spekulert vilt i mediene om at Holt hadde begått selvmord, at han var fortvilet over et angivelig vanskelig ekteskap eller at han var utslitt av jobben. I sin rapport fra 1968 konkluderte politiet med at dette var høyst usannsynlig.

Andre teorier hadde et mer internasjonalt tilsnitt.

– Noen hevdet at en fremmed makt var involvert, at han hadde blitt hentet av en russisk eller kinesisk delegasjon og ført bort mot sin vilje, sier Warhurst.

En bok med tittelen «The Prime Minister Was A Spy» hevdet at Holt hadde vært kinesisk spion og evakuert til en kinesisk ubåt på slutten av oppdraget sitt.

– Ingen av dem har noe som helst bevisgrunnlag, de holder ikke vann, de gir ikke mening, sier Frame.

– Den enkleste og mest direkte forklaringen er at han bare druknet, og at folk tenkte at ‘det kan ikke en statsminister gjøre’, fortsetter han.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Letemannskaper finkjemmer Cheviot Beach etter Harold Holts forsvinning, 17 desember 1967. Foto: National Archives of Australia

Hedret på australsk vis

Holts forsvinning sendte det regjerende liberale partiet ut i kaos, noe som resulterte i en rekke kortvarige, ineffektive ledere og til slutt i at Labour Party kom tilbake i regjering i 1972, etter 23 år uten regjeringsmakt.

Ifølge Warhurst kom ikke det liberale partiet seg helt etter Holts død før i 1975, da den senere statsministeren Malcolm Fraser overtok makten.

For australierne ble Holts korte tid i regjering overskygget av mysteriet rundt hans død. Frame sier at han ønsket å skrive om Holt fordi han følte at lederen hadde blitt glemt av historien.

Mange år senere hedret australierne sin savnede statsminister på en måte som passet til landets konsise humor.

De oppkalte en svømmehall etter han.