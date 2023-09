Meksikanske leger har ikke funnet «noen tegn på montering eller manipulering av hodeskallene» til de såkalte «ikke-menneskelige levningene» som ble presentert for Mexicos kongress i forrige uke - noe som tilsynelatende beviser at levningene ikke var menneskeskapte.

Forskerne utførte en rekke tester på de to eksemplarene denne uken, og sendte det hele direkte på ufologen Jaime Maussans YouTube-kanal.

Til slutt sa José Zalce Benitez, direktør for «Health Sciences Research Institute» i den meksikanske marinens sekretariat, at undersøkelsene beviste at de påståtte romvesenene tilhørte ett enkelt skjelett og ikke var satt sammen av menneskelige gjenstander.

Ifølge han fant de også ut at den ene «var i live, var intakt, var biologisk og var i svangerskap», og pekte på store klumper inne i det påståtte romvesenets mage - som han antydet kunne være egg.

«Jeg kan bekrefte at disse kroppene ikke har noe med mennesker å gjøre», har han tidligere hevdet.

Se arkivvideo: Pentagon offentliggjør tre UFO-videoer:

«Første gang»

Levningene - som angivelig ble funnet i Cusco i Peru i 2017 - har avlange hoder med tre fingre på hver hånd.

Ellers ser de humanoide ut, med to armer og to ben hver.

Maussan sier at de såkalte «ikke-menneskelige levningene» har sterke, lette bein og ingen tenner, og at de hadde implantater av kadmium og osmium.

– Nesten en tredjedel av DNA-et deres er ukjent, forteller han og hevder at vesenene ikke er en del av «vår jordiske evolusjon», skriver New York Post.

– Disse eksemplarene er ikke en del av jordens evolusjonshistorie. Det er ikke vesener som er funnet etter en UFO-krasj. I stedet ble de funnet i algegruver og ble deretter fossilisert, sa Massaun til meksikanske myndigheter og representanter fra USA.

– Dette er første gang utenomjordisk liv presenteres i en slik form, og jeg tror det er et klart bevis på at vi har å gjøre med ikke-menneskelige eksemplarer som ikke er i slekt med noen andre arter i vår verden, konkluderer Maussan.

Radiolog undersøker en CT-skanning av levningene som den meksikanske journalisten og UFO-entusiasten Jaime Maussan sier ikke er i slekt med noen kjent jordisk art. Foto: Raquel Cunha / Reuters / NTB

Svært usannsynlig

Men mange har uttrykt skepsis til funnet.

I årevis har akademikere, arkeologer og forskere sagt at mumifiserte levninger som UFO-entusiaster hevder er utenomjordiske, som regel bare er modifiserte menneskekropper.

Andre, spesielt de mindre, som de som ble presentert i Mexico, kan være satt sammen av en blanding av dyre- og menneskebein.

Blant skeptikerne er fysikkprofessor Brian Cox, som krever at en prøve sendes til det biologiske teknologiselskapet «23andMe» for å få en uavhengig bekreftelse på at eksemplarene er utenomjordiske.

«Det er svært usannsynlig at en intelligent art som har utviklet seg på en annen planet, skulle se ut som oss», sier han.

Julieta Fierro, forsker ved Mexico's «National Autonomous University Institute of Astronomy», sier at ingen av bevisene viser «noe mystisk som ikke kan indikere livsforbindelser som ikke finnes på jorden».

Likevel sa de meksikanske politikerne i forrige uke at Maussans presentasjon etterlot dem med «tanker» og «bekymringer» mens de overveier å vedta «Aerial Space Protection Law» som vil gjøre Mexico til det første landet i verden som anerkjenner tilstedeværelsen av romvesener på planeten.