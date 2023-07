Syv uker etter at Russlands president Vladimir Putin kunngjorde seier i Bakhmut, raser kampene for fullt om byen.

21. mai meldte russiske myndigheter dette:

– Vladimir Putin gratulerer Wagners enheter og alle enheter i de russiske styrkene som bisto dem med nødvendig støtte og styrke på flankene i fullføringen av operasjonen for å frigjøre byen, sto det i en uttalelse fra Kreml, meldte Tass.

Snudd på hodet



I dag, 8. juli, er situasjonen snudd delvis på hodet. Nå er det de ukrainske styrkene som er på fremmarsj.

De siste ukene har de beveget seg langs flere akser for å sirkle inn de russiske styrkene. Nå må de seierssikre russerne kjempe med alt de har for å unngå sammenbrudd.

Har gjenerobret tapte stillinger

Ifølge general Oleksandr Syrsky skal ukrainske tropper ha gjenvunnet kontroll over tidligere tapte stillinger i Bakhmut-området, skriver Ukrainska Pravda.

– Bakhmut har igjen blitt stedet for noen av de mest intense kampene langs fronten. Ukrainske tropper har oppnådd stødig fremgang både nord og sør for byen, skriver britisk etterretning.

Russerne sliter med kampmoralen



De har også bitt seg merke i at russerne sliter med kampmoralen. I tillegg skal det være mangel på reservestyrker til å sette inn mot den ukrainske offensiven rundt den utbombede byen, men det jobbes med å omgruppere styrker.

– Russiske forsvarere lider høyst sannsynlig av lav moral, en blanding av ulike enheter og en begrenset evne til å finne og slå ukrainsk artilleri, heter det i den nye etterretningsrapporten.

Det antas at den russiske ledelsen trolig anser det som politisk umulig å gi opp Bakhmut, ett av de få territoriene Russland har tatt kontroll over de siste tolv månedene. Ellers har russerne mistet mye av det de okkuperte i starten av krigen.

- Betydelige taktiske fremskritt

I følge ukrainske og vestlige tjenestemenn mistet Russland en betydelig mengde soldater i den ti måneder lange offensiven rundt Bakhmut. Minst 60.000 drepte og sårede er fasiten så langt.

Også Institute for the study of war melder om ukrainsk fremgang.

– Ukrainske tropper oppnådde betydelige taktiske fremskritt nær Bakhmut og fortsatte motoffensive operasjoner på minst tre andre frontområder 7. juli, skriver ISW.

