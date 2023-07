– Generelt kan enhver krig, til og med en verdenskrig, avsluttes umiddelbart. Enten ved å signere en fredsavtale, eller ved å vedta tiltak som ligner på det amerikanerne gjorde i 1945 da de satte inn atomvåpen og bombet to japanske byer, Hiroshima og Nagasaki.

Det uttaler nestleder i det russiske sikkerhetsrådet, Dmitrij Medvedev , på sin egen Telegram-kanal, skriver flere utenlandske medier.

– Det endret utvilsomt krigen på bekostning av nesten 300.000 uskyldige sivile liv, la Medvedev til.

– Enhver krig kan avsluttes raskt

Den tidligere russiske presidenten har gjentatte ganger kommet med voldsomme uttalelser mot Vesten og Nato. Fellesnevneren er trusler om bruk av atomvåpen. Hver gang han uttaler seg kommer det ingen korreksjon fra Kreml for å rette opp eller avkrefte Medvedevs utspill.

Kinas president Xi Jinping skal ha advart Russlands president Vladimir Putin mot å bruke atomvåpen i Ukraina, skriver avisen Financial Times. Arkivfoto: Sergej Bobyle / Kreml via Sputnik / AP / NTB Foto: NTB

Denne gang er eks-presidentens budskap at krigen kan bli raskt avsluttet dersom Ukraina slutter å motta bistand fra sine partnere. Men han har også en annen løsning på krigen.

– Enhver krig kan avsluttes raskt enten ved å signere en fredsavtale eller bruke atomvåpen, sier Medvedev.

– Vårt mål er enkelt - å eliminere trusselen om Ukrainas medlemskap i Nato

Ofte har de krasse uttalelsene kommet når Russland sliter på slagmarken, og ukrainske styrker er på offensiven. Dette er blitt tolket som et forsøk på å skremme Vesten fra å støtte Ukraina militært og avslutte krigen.

– En kjernefysisk «apokalypse» som involverer Russland og vestlige nasjoner ikke bare er mulig, men også «ganske sannsynlig». (...) Vårt mål er enkelt - å eliminere trusselen om Ukrainas medlemskap i Nato . Og vi vil oppnå det. På en eller annen måte, skrev Medvedev i en kronikk i den Kreml-kontrollerte avisen Rossiyskaya Gazeta tidligere denne uken, ifølge Newsweek.

USA vil ikke sitte stille i båten



Skulle Russland ty til atomvåpen vil det være en rød linje som trolig vil utløse en alvorlig opptrapping av krigen. USA har tidligere advart Russland om at de ikke vil sitte stille i båten dersom taktiske eller strategiske atomvåpen blir tatt i bruk.

Medvedev mener Ukrainas suksess på slagmarken i stor grad skyldes internasjonal støtte. Han avviser vestlige analytikeres vurderinger av den russiske hæren som utdatert, og fremhevet den russiske hæren som «moderne og heroisk».

Xi Jinping med advarsel til Putin



Onsdag advarte Kinas president Xi Jinping Putin mot å bruke atomvåpen i Ukraina, skriver The Telegraph. Kinas advarsel til Kreml kom samtidig med Kyivs anklager om at Russland planlegger en terroraksjon på Europas største atomkraftverk i Zaporizjzja.

I Vesten håper man at Kinas innflytelse over Russland og Xis advarsel kan avskrekke Putin fra å bruke atomvåpen, da Putin neppe vil våge å sette Moskvas forhold til Beijing i fare.

– Dette er en viktig posisjon til Kina i forhold til atomtrusselen fra den sinnssyke russiske terroristen, skriver Zelenskys stabssjef, Andriy Yermak, på Telegram.

Blair tror Kina holder Russland i sjakk



Krigen i Ukraina har utviklet seg til en industriell krig. Nå truer nestleder i det russiske sikkerhetsrådet, Dmitrij Medvedev, igjen med å ta i bruk atomvåpen for å få slutt på krigen. Foto: Iryna Rybakova / AP / NTB

Storbritannias tidligere statsminister, Tony Blair, kommenterer Jinpings advarsel som et tegn på at Russlands invasjon av Ukraina ikke vil utløse en verdenskrig.

– Selv om det var mange utfordringer forhold til Kinas støtte til Russland, er fordelen med deres nære forhold at Kina insisterer på at Moskva ikke tyr til et atomalternativ. Kina tror ikke det er i dets interesse i det hele tatt at dette går mot en global konflikt, uttaler Blair.

– Et nederlag for en atommakt i en konvensjonell krig kan utløse en atomkrig

I april advarte Medvedev at sannsynligheten for at atomvåpen blir brukt i Ukraina-krigen vokser for hver dag. Han antydet at Moskva kan bruke atomvåpen dersom Russland skulle bli beseiret i Ukraina.

– Et nederlag for en atommakt i en konvensjonell krig kan utløse en atomkrig.

I januar sa Medvedev at Russland og Vesten hadde gått inn i en «konfrontasjonsfase», og at dette spenningsnivået vil vare i flere tiår. Natos generalsekretær Jens Stoltenberg har flere ganger uttalt at forholdet mellom Nato og Russland ikke har vært dårligere enn siden Den kalde krigen.