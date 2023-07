Mens store deler av verden håper på at den blodige og langvarige krigen snart skal ta slutt, og vestlige land satser på at enorme våpenleveranser skal gi Ukraina fremgang på slagmarken, er det få som snakker om hva som vil skje dersom Russland skulle gå seirende ut.

Mike Pence , derimot, går lenger enn de fleste. I et intervju med Hugh Hewitt Show tar han bladet fra munnen og varsler amerikansk intervensjon dersom han blir president.

– Da må vi sende våre stridende menn og kvinner for å kjempe



– Jeg er ikke i tvil om at hvis Vladimir Putin overkjører Ukraina, ville det ikke ta lang tid før det russiske militæret krysset en grense hvor vi måtte sende våre stridende menn og kvinner for å kjempe mot dem, sier Pence, som nylig var på besøk i Ukraina.

Han går dermed mye lenger enn de fleste vestlige ledere og militære eksperter. Joe Biden har flere ganger advart Putin om at USA vil opprettholde sin støtte til Ukraina så lenge det er nødvendig, men har ikke truet med å sende inn amerikanske soldater på ukrainsk jord.

Samtidig har USA fløyet inn betydelige forsterkninger til Europa for å være forberedt dersom konflikten kommer ut av kontroll, og Nato blir trukket direkte inn i en storkrig med Russland.

Selv om Pence åpner for at USA kan bli tvunget til å gå direkte inn i krigen, så vil han forsøke å unngå dette så lenge som mulig.

– Jeg tror på den gamle Reagan-doktrinen

– Jeg er en fyr som tror på den gamle Reagan-doktrinen. Hvis du er villig til å kjempe mot fiendene i USA på ditt territorium, vil vi gi deg midler til å bekjempe dem der, slik at våre menn og kvinner i uniform ikke trenger å kjempe mot dem. Og jeg kommer til å fortsette å være en stemme for det i denne kampanjen og over hele dette landet, varsler Pence.

Per i dag er det Ukraina som selv må utkjempe alle slagene mot den i utgangspunktet overlegne russiske krigsmaskinen. Men til tross for at russerne både har flere soldater, våpen og ammunisjon, er det Ukraina som har initiativet langs store deler av den lange frontlinjen.

Nato advarer Putin



I tillegg kjemper flere avdelinger med frivillige utenlandske soldater side om side med den ukrainske hæren. Men Nato har hittil begrenset sin støtte til å gjelde våpen og ammunisjon.

I tillegg mottar Ukraina verdifull etterretningsinformasjon fra sine allierte, samt militær rådgivning og opptrening av egne mannskaper i en rekke Nato-land.

Russland har hele tiden hevdet at de egentlig kjemper en slags skyggekrig mot Nato, men at selve slagmarken finner sted på ukrainsk territorium. I det øyeblikket Nato skulle intervenere, vil en av de røde linjene krysses. Da har Putin truet med atomvåpen.

Nato ønsker ingen ytterligere eskalering, men har samtidig advart Putin om at hver tomme av Natos medlemsland vil bli beskyttet, og fiendtlige angrep vil bli gjengjeldt umiddelbart.

– Det er ondskap

I intervjuet med talkshow-stjernen Hugh Hewitt kommer Mike Pence inn på sine erfaringer etter besøket han avla i Ukraina 29. juni. Da besøkte den republikanske presidentkandidaten Kyivs forsteder Bucha og Irpin hvor massakrer mot sivile fant sted.

– Det som skjer i Ukraina er ikke bare krigføring. Det er ondskap, sier Pence.

Under reisen kom han også i kontakt med en hjelpeorganisasjon som hjelper ukrainske barn som er bortført av Russland, og berømmet de frivilliges innsats.

Ifølge den ukrainske nasjonale databasen skal mer enn 19.500 ukrainske barn ha blitt bortført fra de okkuperte områdene og sendt til andre russiskkontrollerte områder eller til Russland siden februar i fjor.

– Putin står overfor en dyp splittelse i sitt eget land og sitt eget forsvar



For denne ugjerningen har Den internasjonale menneskerettighetsdomstolen i Haag tiltalt Russlands president for krigsforbrytelser. Det betyr at Vladimir Putin risikerer arrestasjon i nesten alle verdens land dersom han setter seg på flyet til ett av landene som har godkjent domstolens mandat, deriblant Norge.

– Ærlig talt, da jeg reiste tilbake var jeg mer bestemt enn noen gang på at det er i vår nasjonale interesse å gi det ukrainske militæret den støtten de trenger for å kjempe og slå tilbake denne russiske invasjonen. Jeg er ikke i tvil om at Vladimir Putin nå står overfor dyp splittelse i sitt eget land og sitt eget forsvar, sier Mike Pence.