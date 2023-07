Zelenskyj besøkte Slangeøya 500 dager etter krigsutbruddet

I en video fra Slangeøya i Svartehavet, som tidlig ble et symbol på ukrainsk motstand mot den russiske invasjonen, sier Zelenskyj at ukrainerne er tapre, og at øya og landet aldri vil falle i okkupantenes hender. Arkivfoto: Jefrem Lukatskyj / AP / NTB Foto: NTB