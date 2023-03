Nordmenn elsker kaffe og internasjonalt er vi det landet i verden som drikker nest mest kaffe per innbygger. Kun Finland drikker mer kaffe enn oss.

I 2021 ble det importert rundt 50 tusen tonn med råkaffe til Norge, som gir et gjennomsnittlig forbruk på om lag 9,3 kilo kaffe per innbygger, ifølge kaffe.no. Norske kaffedrikkere drikker 5,5 kopper med kaffe hver dag. 74 prosent av nordmenn over 18 år drikker kaffe hver, skriver nettstedet.

Og kaffe kan være bra for helsa, ifølge nye funn av forskere. Svenske og britiske forskere har nemlig sett nærmere på hvordan koffein påvirker helsen. Koffein finnes naturlig i kaffe, og en vanlig kopp inneholder rundt 150 milligram koffein, men dette avhenger av styrken.

– Disse funnene gir oss verdifull innsikt

Konklusjonen til forskere er at koffein kan redusere risikoen for overvekt og diabetes type 2.

Det var Nettavisen som først omtalte studien.

– I denne studien har de ikke undersøkt folks inntak av kaffe eller koffein. De har derimot sett på genvarianter som er knyttet til koffein-metabolismen, og dermed spiller en rolle for hvor mye koffein man har i blodet, sier ernæringsekspert Erik Arnesen til Nettavisen.

Dermed er det vanskelig å slå fastslå om det koffeinet i seg selv eller kaffen som kan gi gunstige helseeffekter. Forskerne har undersøkt koffein-nivåene i blodet, og der finner de sammenheng med høyt koffeinnivå som kan påvirke vekten og risikoen for diabetes type 2 positivt. Risikoen for overvekt og diabetes type 2 var redusert hos personer med genvariantene CYP1A2 og AHR, ifølge studien.

– Disse funnene gir oss verdifull innsikt i den potensielle årsakssammenhengen mellom koffein, og fedme og diabetes-risiko, sier hovedforfatter av studien, Dipender Gill ved Imperial College i London.

Videre presiserer Gill at det uansett er nødvendig med flere kliniske studier før man kan bruke funnene fra studien som en kostholdsguide.

Vil ikke anbefale kaffe

Forskerne fant ut at 43 prosent av den reduserte risikoen for diabetes type 2, kom som et resultat av den reduserte risikoen for fedme.

– Man kan dermed tenke seg at den gunstige sammenhengen som vi tidligere har sett mellom kaffe og risiko for diabetes delvis skyldes lavere risiko for overvekt og fedme, som vi vet er en av de viktigste risikofaktorene for diabetes, forklarer Arnesen.



Ernæringseksperten understreker at det heller ikke finnes helsemessig grunnlag for å anbefale noen å starte med å drikke kaffe hvis de klarer seg uten.

Koffein stimulerer hjernevirksomheten og åndedrettssenteret, reduserer nervenes reaksjonstid og motvirker søvnighet og tretthetsfornemmelser. Det øker hjerterytmen og utvider hjertets arterier og en del andre blodårer, skriver Store norske leksikon.

Ifølge Folkehelseinstituttet kan høyt inntak av koffein være negativt for helsen.