Majoriteten av norske voksne lider av enten overvekt eller fedme. Ifølge en rapport fra Folkehelseinstituttet (FHI) er kun 23 prosent av norske menn i 40-årene normalvektige. For kvinner i samme aldersspenn er andelen 42 prosent.

Overvekt og fedme bærer med seg høyere risiko for en rekke sykdommer, deriblant hjerte- og karsykdommer, diabetes og en rekke typer kreft. Samtidig har menn større risiko enn kvinner for å dø som følge av sykdommer overvekt og fedme bærer med seg, skriver VG.

Menn lagrer mer fett på magen

En mulig forklaring på hvorfor overvekt og fedme er farligere for menn enn kvinner ligger i hvordan de to kjønnene til en viss grad lagrer fett forskjellige steder på kroppen.

Å være fettrik på enkelte steder av kroppen kan føre til økt risiko for å pådra seg hjerte- og karsykdommer enn andre, og da er magefettet blant de «farligste». En studie som ble gjort ved UiT Norges arktiske universitet og publisert i Journal of Obesity i 2021, viser at menn har mer magefett enn kvinner, og at dette fettet også utgjør en større risiko for menn.

Det er vanligere at kvinner lagrer fett rundt hoftene. Denne fettlagringen er ikke like risikabel som det å lagre fett på magen, der det befinner seg både muskler og organer, skriver VG.

3700 personer deltok i studien som viste at menn har rundt 700 gram mer magefett enn kvinner.

Forsket på mus

I andre studier har forskere benyttet seg av mus for å se nærmere på hvorfor det er slik at flere menn dør av overvekts- og fedmerelaterte sykdommer sammenliknet med kvinner.

I en studie fra 2018 oppdaget forskere ved York University i Toronto i Canada at hunnmus produserte flere blodårer i nytt fettvev enn hannmus. Produksjonen av blodårer kan ha en forbindelse til lavere forekomst av metabolske sykdommer, skriver VG.

Tok forskningen videre

I en annen studie som tok for seg funnene fra den nevnte studien forsøkte forskere å se nærmere på spesifikke celler, og hvilke genetiske forskjeller det fantes i disse cellene basert på kjønn. Forskerne fant ut at det er betydelige genetiske ulikheter mellom hunnmus og hannmus, spesielt knyttet til betennelser.

– Omfanget av betennelsesprosesser var oppsiktsvekkende blant menn, opplyser studiens hovedforfatter, professor Tara Haas, ifølge VG.

Ut ifra forskningen på mus har forskere dannet seg en teori om at ulikheter i epigenetiske celler kan forklare forskjellen mellom ulikheten i fedmerelatert sykdom blant menn og kvinner i menneskelig form. Nøyaktig hva som er årsaken til forskjellene i fettvevet er fortsatt uklart.