I januar kom nyheten om det norskproduserte reseptfrie legemiddelet Coxor (acetylsalisylsyre) som kan redde livet ditt om du får hjerteinfarkt.

Da sa fagdirektør i Legemiddelverket, Steinar Madsen, at tilgang til et slikt legemiddel er fordelaktig og vil kunne redde liv.

Likevel viser en ny undersøkelse at 9 av 10 nordmenn ikke har hørt om Coxor, og hvorfor det kan redde liv.

Minsker sannsynligheten for skader ved hjerteinfarkt

Coxor er laget for å minske sannsynligheten for skader ved hjerteinfarkt.

– Akutt hjerteinfarkt oppstår ved en plutselig blokkering av en blodåre som ernærer hjertemuskelen, som kan være skummelt. Har du Coxor tilgjengelig kan du imidlertid vinne litt tid, da virkestoffet kan bidra til hjertet fortsatt blir forsynt med blod, sier Stig Henning Pedersen, driftsdirektør og farmasøyt i nettapoteket Farmasiet i en pressemelding.

Stig Henning Pedersen er driftsdirektør og farmasøyt i nettapoteket Farmasiet. Han mener alle bør ha Coxor tilgjengelig. Foto: Ilja Hendel

Likevel viser en ny undersøkelse gjennomført av Respons Analyse for Farmasiet at 92 prosent av nordmenn ikke har fått med seg nyheten om det nye «vidunder» legemiddelet.

I tillegg viser undersøkelsen at hele 66 prosent av nordmenn kjenner noen som har vært rammet av hjerteinfarkt, og omtrent halve befolkningen er selv bekymret for at de selv eller noen nære kan bli rammet.

Hjerteinfarkt er arvelig

Pedersen understreker at man alltid skal ringe 113 umiddelbart dersom man mistenker hjerteinfarkt, men anbefaler alle å ha legemiddelet tilgjengelig.

Særlig hvis du er i risikogruppen eller har familiemedlemmer som har hatt hjerteinfarkt, da hjerteinfarkt også er arvelig.

– Dersom du har foreldre eller søsken som har hatt hjerteinfarkt kan du være arvelig disponert. Coxor kan særlig være aktuelt for disse, samt røykere eller personer med høyt blodtrykk og kolesterol.

– Legemiddelet er et stort gjennombrudd, og både de som er friske eller har hatt infarkt tidligere kan ha nytte av det. Sett i lys av hva det kan bidra med, bør det være like viktig som å ha røykvarsler i huset, sier farmasøyten.

Det kan også være lurt å ha Coxor i førstehjelpsskrinet på arbeidsplassen, mener han.

Virkemiddelet i aspirin

Coxor er en liten flaske, på størrelse med en leppestift, med oppløsningsvæske i. Toppa er fylt med acetylsalisylsyre (ASA), som er virkemiddelet i aspirin, i pulverform. Ved å skru på korken faller pulveret ned i beholderen med oppløsningsvæsken, som i motsetning til vann, løser opp ASA på bare få sekunder.

ASA virker blodfortynnende, som gjør at blodforsyningen til hjertet blir opprettholdt mens man venter på ambulansen. Man kan også tygge en tablett aspirin for å få i seg ASA, men ifølge en randomisert studie publisert i «International Journal of Clinical Pharmacology and Therapeutics» , viser opptaket av ASA hos personer som hadde drukket aspirin oppløst i væske, kun tre minutter etter inntak. I tillegg var nivået i blodet opptil dobbelt så høyt sammenlignet med personer som tok aspirin ved å tygge en tablett, skriver NRK.

Legemiddelet er oppfunnet av den norske gründeren Per Erik Stribolt-Halvorsen som selv har mistet både faren og broren på grunn av hjerteinfarkt.

