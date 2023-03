Omtrent seks prosent av oss får borderline personlighetsforstyrrelse i løpet av livet, ifølge Norsk helseinformasjon.

De fleste får diagnosen i ung alder, og det er flere kvinner enn menn. Personer med tilstanden har problemer med å opprettholde stabile relasjoner til andre mennesker. Det til tross for at de ønsker gode og lange forhold.

De har problemer med å regulere egne følelser. Upassende sinne, impulsivitet og humørsvingninger kjennetegner tilstanden. Personer med borderline ser ofte ting som svart eller hvitt.

I en ny studie publisert i tidsskriftet Translational Psychiatry har svenske forskere funnet ut at kvinner med diagnosen, eldes raskere enn gjennomsnittet.

Genene gir svar om aldring

I studien undersøkte forskerne den biologiske alderen til nærmere 97 kvinner med Borderline personlighetsforstyrrelse. De ble sammenlignet med en kontrollgruppe på 32 friske kvinner.

Ved hjelp av blodprøver kunne forskerne studere endringene i genene deres. Derfra kan de hente informasjon om hvor langt kroppens biologiske klokke har tikket.

I 2015 skrev forskning.no om blodprøver som kan gi deg din biologiske alder.

Livsstil kan gjøre deg to til seks år eldre eller yngre enn du er, viste studien som forskning.no skrev om den gang.

Mye høyere biologisk alder for røykerne

Den svenske studien viser at kvinnene med borderline-diagnose har en biologisk alder som i gjennomsnitt er seks år høyere enn deres faktiske alder.

Til sammenligning var kontrollgruppen i snitt omtrent to år eldre enn sin egentlige alder.

Hos kvinnene som røykte, var forskjellen enda større. Deres biologiske alder var nesten elleve år høyere enn deres faktiske alder.

Biologisk alder stemmer ofte overens med hvor lenge man kan forvente å leve, ifølge forskerne bak studien.

Mental og fysisk helse henger sammen

Det er flere kvinner enn menn som får borderline personlighetsforstyrrelse. Likevel rammer det begge kjønn.

Hvordan resultatene hadde vært om menn var med i studien, vet vi ikke.

De svenske forskerne vet heller ikke årsaken til at kvinnene med borderline hadde høyere biologisk alder enn den friske kontrollgruppen.

Vi vet imidlertid at skjør mental helse har en rekke koblinger til dårlig fysisk helse.

Skal være kritiske til tester på biologisk alder

Sårbar psykisk helse har en sterkere effekt på aldring enn en rekke fysiske helsetilstander og røyking, ifølge en studie forskning.no skrev om i 2022.

Der refererte vi også til en uttalelse fra Cathrine Lund Hadley i Age Labs. Hun oppfordret til å være kritisk til tester på biologisk alder. Det er mye vi ikke vet ennå.

– Måling av biologisk alder ved å bruke epigenetikk er utrolig spennende, men feltet er ungt og det er fortsatt mye vi ikke vet, sa hun til Bioteknologirådet.

– Vi vet at biologisk alder korrelerer med flere aldersrelaterte sykdommer, men hva dette betyr i praksis er uvisst. Det gjenstår å se om epigenetisk informasjon faktisk kan forutsi sykdom og hvor lenge man kommer til å leve, sa Hadley.

Det er viktig å huske at du kan bli yngre i biologisk alder ved å endre på livsstilen. For eksempel å slutte å røyke.

Lengre liv av å være lys til sinns?

Folk med psykiske lidelser sover dårligere, viste en studie forskning.no skrev om i 2021.

Lite søvn har igjen vist seg å ha en sammenheng med flere fysiske sykdommer.

Sett fra den andre siden har forskning.no skrevet flere artikler om de positive sidene av å være lys til sinns.

De som nyter livet lever lenger, viste en studie vi skrev om i 2017.

En studie fra 2022 viste at optimistiske kvinner lever lenger.

