Ukrainas militære etterretningssjef, Kyrylo Budanov, besøkte nylig frontlinjen i Bakhmut. Han beskriver den russiske taktikken slik:

– Putin s tropper bruker hauger av sine døde kamerater som improviserte vegger for å skjerme dem fra ukrainske kuler på frontlinjen med råtnende lik. Soldater viste meg en del der døde kropper er stablet opp som noe du ville sett i en film. Det er hundrevis av døde kropper som bare råtner bort, sier den ukrainske generalen til ABC News.



– Ingen kommer for å samle de døde fra slagmarken

– Alt er fullstendig ødelagt, det er nesten ikke noe liv igjen. Tusenvis av deres folk har gått tapt: Hele bakken nær Soledar er dekket med likene av okkupantene og arr etter slagene. Slik ser galskapen ut, sier Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. (Kart: Sky News)

Ifølge Ukrainas viseforsvarsminister, Hanna Maliar skal russiske styrker og enheter fra Wagner-gruppen ha omgruppert, erstattet døde og sårede soldater, omplassert flere angrepsenheter, endret taktikk og satte i gang nye, kraftige angrep.

– Fienden rykker bokstavelig talt frem på likene av sine egne soldater, og bruker massivt artilleri, flere rakettkastere, og skyter til og med mot sine egne jagerfly, skriver Maliar på Instagram, ifølge The Guardian.

Den ukrainske militæranalytikeren Oleh Zhdanov beskriver kampene i Bakhmut og Soledar som «de mest intense i hele frontlinjen».

– Så mange er igjen på slagmarken ... enten døde eller sårede. De angriper posisjonene våre i bølger, men de sårede dør som regel der de ligger, enten av eksponering fordi det er veldig kaldt eller av blodtap. Ingen kommer for å hjelpe dem eller for å samle de døde fra slagmarken, uttaler han på YouTube, ifølge Reuters.

Likene ligger strødd – brukes som barrikader



Ifølge Institute for the study of war (ISW) bruker lederen for Wagner-gruppen, Jevgenij Prigozjin, også kalt «Putins kokk», rapporter om leiesoldatgruppens seire i og rundt Soledar i Donetsk Oblast i sin propaganda for å fremme Wagner-gruppens rykte som en effektiv kampstyrke.

Kampene rundt Soledar og Bakhmut beskrives som noen av de aller hardeste og blodigste i krigen så langt. Ifølge rapporter fra fronten ligger det døde soldater strødd på slagmarken. Ingen plukker disse opp. I stedet blir de døde kroppene brukt som barrikader, og russiske soldater går bokstavelig talt over lik når de rykker fram mot de ukrainske forsvarsstillingene, skriver Reuters.

Britisk etterretning: «Ukrainske styrker opprettholder stabile forsvarslinjer»

Leder for Wagner Gruppen, Yevgeny Prigozhin, og Russlands president, Vladimir Putin. Foto: Alexey Druzhinin / AFP

«Til tross for det økte presset på Bakhmut, er det usannsynlig at Russland vil omslutte byen umiddelbart fordi ukrainske styrker opprettholder stabile forsvarslinjer i dybden og kontroll over forsyningsruter», skriver det britiske forsvarsdepartementet i sin nyeste oppdatering.

I løpet av de siste fire dagene har russiske og Wagner-styrker gjort taktiske fremskritt inn i den lille Donbas-byen Soledar. Ifølge britisk etterretning har de sannsynligvis oppnådd kontroll over det meste av bosetningen, heter det i rapporten, ifølge Ukrinform.

Flere parallelle, russiske offensiver



Russland gjennomfører nå flere parallelle offensive operasjoner i tre store områder i det østlige Ukraina. Her konsentrerer de sin militære innsats for å erobre hele Donetsk oblast, rapporterer generalstaben til Ukrainas væpnede styrker i sin morgenbriefing tirsdag, skriver Kyiv Independent.

Ifølge generalstaben skal Russland ha gjennomført åtte missilangrep og 31 luftangrep i dette området i løpet av det siste døgnet. Russiske styrker skal dessuten ha satt i gang 63 angrep med rakettoppskytere mot sivil infrastruktur i byene Kharkiv, Kherson, Kramatorsk i Donetsk Oblast og Ochakiv i Mykolaiv Oblast.

– Områdene er de heftigste nå

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Foto: NTB / Reuters

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj hyllet i sin nattlige videotale mandag de ukrainske forsvarerne. Samtidig stemplet han russernes krigføring som galskap.

«Tusenvis av deres folk har gått tapt. Hele bakken nær Soledar er dekket med likene av okkupantene og arr etter slagene. Slik ser galskapen ut», sa Zelenskyj, ifølge CNN.

Zelenskyj ledet mandag et møte i staben til den øverste øverstkommanderende for landets styrker for å diskutere situasjonen i frontlinjen.

– Hovedsaken på agendaen er situasjonen i Donetsk og Luhansk oblaster, områdene som er de heftigste nå. Kampen om Donbas fortsetter, forsikrer Zelenskyj.

– Vi har allerede tapt strategisk

Både Soledar og Bakhmut er nøkler til å kontrollere hele Donbas-regionen. Både Ukraina og Russland har lidd store tap i en intens skyttergravskrig i nærheten av Bakhmut. Kampene sammenlignes med skyttergravskrigene under 1. verdenskrig.

Den tidligere militærsjefen for Russland-støttede separatister i Øst-Ukraina, Igor Girkin, mener den russiske satsningen på å ta Bakhmut er en tabbe.



– Selv om styrkene våre vinner en taktisk seier i Bakhmut, så har vi allerede tapt strategisk, og igjen kastes de beste styrkene og midlene bort på et verdiløst objekt, sier Girkin ifølge Newsweek.

Ifølge det britiske forsvarsdepartementet kontrollerer nå russiske styrker det meste av småbyen Soledar i Øst-Ukraina, skriver Reuters.