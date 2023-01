Da en gruppe på seks russiske soldater signaliserte at de ønsket å overgi seg til ukrainske styrker, skal medsoldater ha åpnet ild for å hindre kapitulasjon.

Hendelsen skal ha funnet sted i nærheten Chystopillia i den sørlige Zaporizhzhia-oblasten.

Soldatene ble skutt «for å opprettholde militær disiplin og forhindre spredning av panikk blant personell», heter det i rapporten fra Ukrainas generalstab, ifølge Ukrainska Pravda.

Russland har siden invasjonen startet 24. februar i fjor mistet mer enn 111.000, ifølge det ukrainske forsvarsdepartementet. Bare den siste uken skal mer enn 1000 russiske soldater ha blitt drept i flere voldsomme trefninger. Tapstallene er bestridt, og ikke bekreftet fra uavhengig hold.

Wagner-gruppen nådeløs mot desertører



Henrettelse av desertører er ikke en del av den offisielle militære doktrinen i Russland, men det kommer stadig rapporter om det motsatte.

Wagner-gruppen, går derimot lenger, og har åpent advart desertører mot at de risikerer å bli skutt hvis de legger ned våpnene i stedet for å kjempe til døden.

Ifølge det britiske forsvarsdepartementet har Russland utplassert spesialenheter i den russiske hæren som har i oppdrag å hindre tilbaketrekning av russiske soldater. Dersom det oppdages at soldater planlegger å desertere eller overgi seg til ukrainske styrker, trues de på livet av sine egne, skriver Newsweek.

Spesialenhet kan stå bak likvideringer



Det kan være en slik spesialstyrke som kan ha stått bak likvideringen av de seks soldatene i den sørlige Zaporizhzhia-oblasten 5. januar.

Spesialstyrken er en enhet innen den russiske nasjonalgarden, også kalt Rosgvardiia Rosgvardiia, som utgjør en styrke på 340.000 soldater. Disse settes inn for å dempe intern uro i Russland, men det skal ha blitt dokumentert at enheten har spilt en aktiv rolle under invasjonen, blant annet under de mislykkede offensivene mot Kiev og Kharkiv, skriver Kyiv Independent.

– Det er bedre å stikke av fra en kriminell mobilisering

For tre måneder siden opprettet Ukraina en hotline med navnet «Jeg vil leve». Her kan russiske soldater som ønsker å overgi seg, ta direkte kontakt.

– Det er bedre å stikke av fra en kriminell mobilisering enn å bli forkrøplet og deretter stilt til ansvar i en domstol for deltakelse i en angrepskrig. Det er bedre å overgi seg til den ukrainske hæren enn å bli drept i angrep fra våre våpen, har Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj, tidligere advart russiske soldater som kjemper til døden for Putin.