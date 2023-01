Ekspert spår russisk total krig i 2023

Den danske militæranalytikeren og orlogskapteinen Anders Puck Nielsen sier at atomtrusselen fra Russland må tas alvorlig.

Nielsen tror at det er svært liten sannsynlighet for at det blir aktuelt med bruk av atomvåpen.

– Men hvis jeg sier at jeg tror det er 95 prosent sannsynlighet for at 2023 er fri for atomkrig i Europa, er det fem prosent risiko for atomkrig. Og det er ganske høyt, sier han til dansk TV2.

Her kan du lese alt om krigen i Ukraina

Total krig

I oktober uttalte president Vladimir Putin at det ikke er nødvendig for Russland å benytte atomvåpen i Ukraina, og at landet heller aldri har diskutert muligheten for bruk av slike våpen.

Få dager etter at russiske styrker rykket over grensa til Ukraina, høynet Putin landets atomberedskap.

Analytikeren spår en total krig i løpet av året.

– Russerne går bort fra snakk om en liten, spesiell militæroperasjon, og man går mer i retning av en total krig som involverer hele det russiske samfunnet, og jeg tror at dette er krigen vi vil se i 2023, sier Nielsen til dansk TV2.

Erkjente stort tap

Før jul kalte Putin kalte Ukraina-krigen «krig» for første gang.

Tidligere denne uken erkjente Russland et sjeldent stort tap i krigen i Ukraina. Minst 63 soldater ble drept da raketter traff en midlertidig militærleir i Donetsk nyttårsaften. Det har ført til en rekke kraftige reaksjoner internt i Russland.

Russiske nasjonalister og folkevalgte krever straff for militærtopper de mener er ansvarlige for det ukrainske angrepet.