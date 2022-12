Det skriver The Washington Post.

– Målet vårt er ikke å dreie dette svinghjulet av en militær konflikt, men tvert imot å avslutte denne krigen, sa Vladimir Putin under en TV-sendt pressekonferanse torsdag.

Putin har begrunnet den såkalte militæroperasjonen i Ukraina med at han ønsker å «avnazifisere» og frigjøre landet. Han sier også at han vil stoppe Nato-land, særlig USA, fra å ødelegge Russland.

Å kalle konflikten en krig har i praksis vært ulovlig i Russland siden mars. Tusenvis har blitt straffeforfulgt i Russland for å bruke det ordet siden krigen startet, ifølge nyhetsbyrået DPA.

CNN melder at den russiske opposisjonspolitikeren Nikita Juferev, som har flyktet fra landet, har stilt spørsmål om Putin nå vil bli siktet for «spredning av falsk informasjon om hæren».

– Han kalte krigen for en krig, tvitret Juferev sent torsdag.

Juferev sier han har meldt ordbruken inn til både påtalemyndigheten og Russlands innenriksdepartement – men sjansen for at det fører til konsekvenser for president Putin er liten. Flere med tette bånd til Kreml har brukt ordet uten å bli møtt med straffeforfølgelse.

Her kan du lese flere saker om Ukraina-krigen

Ba om forhandlinger

Da Putin møtte pressen torsdag, understreket han at Russland vil «forsøke å få en slutt på alt dette, jo før, jo heller.

Han tok igjen til orde for forhandlinger.

– Alle væpnede konflikter ender med forhandlinger, og Russland har i motsetning til Ukraina aldri veket unna for dette, sa han.

– Jo raskere Kyiv innser at forhandlinger er nødvendig, jo bedre er det, la Putin til.

Ifølge den russiske presidenten er deres mål å få en slutt på denne konflikten. Uttalelsene kommer kun ett døgn etter Putin lovte ubegrensede midler til militæret.

Patriot på vei, tross advarsler

Det har de siste ukene gått rykter om at USA ville sende det mye omtalte Patriot-luftvernsystemet til Ukraina.

Denne uken kom bekreftelsen.

– Assistansen til Ukraina omfatter for første gang Patriot-systemet som er i stand til å skyte ned russiske krysserraketter, ballistiske raketter og fly i høy bane, sa utenriksminister Antony Blinken.

Patriot-batteriene inngår i en ny amerikanske hjelpepakke til Ukraina på 1,85 milliarder dollar.

Før USA bekreftet at de ville sende Patriot-systemet til Ukraina, advarte Russlands utenriksdepartement om at en slik handling kunne føre til mulige konsekvenser.