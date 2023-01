Første nyttårsdag besøkte Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin, også kjent som «Putins kokk», «Wagner-kirkegården» i Krasnodar i det sørlige Russland. En video publisert i meldingstjenesten Telegram viser Prigozjin bevege seg mot en grav på gravplassen som er fylt med ortodokse kors. Han legger ned blomster og tegner et kors over sitt eget bryst.

På kirkegården ligger flere titalls leiesoldater fra den russiske Wagner-gruppen som falt i kamp for Putin og hans intensjon om å ta makten i hele eller deler av Ukraina . Det skriver dansk TV2.

Prigozjin har drevet en rekke restauranter og cateringvirksomheter i Russland. På grunn av sin omgang med Vladimir Putin har han fått tilnavnet «Putins kokk».

«Putins private hær»

Jevgenij Prigozjin. Foto: Sergei Ilnitsky / Reuters / NTB

På folkemunne kalles Wagner-gruppen «Putins private hær», uten at den faktisk er det på papiret, og etter alt å dømme trives gruppen i tåkeheimen; en hær av beryktede leiesoldater som opererer forbi lovens grenser, og uten faktiske landegrenser.

Gruppen er ikke offisielt tilknyttet Russlands president Vladimir Putin, men de har kjempet for Russland siden gruppen ble grunnlagt i 2014, først i Syria, og nå i Ukraina hvor Wagner-soldater har kjempet siden siden gruppen ble dannet.

I fjor bekreftet Prigozjin at det er han som grunnla den paramilitære Wagner-gruppen.

Kanonføde

Wagner-gruppen har spilt en nøkkelrolle i Russlands offensiv mot den Ukrainske byen Bakhmut i Donetsk. Ukraina har ifølge dansk TV2 ved flere anledninger meddelt at Wagner-soldater blir brukt som kanonføde i angrep mot byen, og at det fører til store tap.

Prigozjin selv legger ikke skjul på at leiesoldatene hans har havnet i vanskeligheter rundt byen, som Ukraina mener Prigozjin har fått i oppgave å ta.

– I Artemovsk (Bakhmut på russisk journ.anm) er hvert hus en festning. Så guttene kjemper for hvert eneste hus. Noen ganger slåss de om det i mer enn en dag. Noen ganger kjemper de i en uke for et enkelt hus, sier Wagner-sjefen til det statskontrollerte russiske mediet RT ifølge dansk TV2.

I videoen opplyser han videre at soldatene hans mangler utstyr, som stormpanservogner og granater. Prigozjin mener en overtagelse av Bakhmut ville gått bedre for seg fra russisk side om soldatene hans hadde fått utstyret de trenger.

På likhuset

I en annen video publisert i meldingstjenesten Telegram kan man se Prigozjin overse lasting lik av Wagner-soldater på en lastebil før Wagner-sjefen setter seg i kjøretøyet og kjører av gårde.

– Kontrakten har utløpt, de skal hjem i neste uke, sier Prigozjin i videoen der de døde leiesoldatene løftes opp på lasteplanet, ifølge dansk TV2.

Om sin egen tilstedeværelse kommenterer Wagner-sjefen at «alle må jobbe på nyttårsaften.

– Her ligger Wagner-soldater som døde ved fronten, sier han om de mange døde soldatene Prigozjin tilbringer nyttårsaften med.

Klagde

I desember i fjor leverte Prigozjin en offisiell klage til Kreml. Han var da misfornøyd med behandlingen soldatene hans får når de blir drept i krig.

Bakgrunnen for klagen var at myndigheter i St. Petersburg angivelig nektet å begrave leiesoldatene som faller i Ukraina på gravlunder tiltenkt konvensjonelle soldater som dør i Ukraina. Prigozjin mente i desember at dette var en ydmykende fornærmelse.