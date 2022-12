Det er sjeldent den russiske statslederen gir uttrykk for at invasjonen av Ukraina ikke går helt som planlagt. Uttalelsen kom i en videotale til russiske sikkerhetsstyrker.

– Situasjonen i folkerepublikkene Donetsk og Luhansk, så vel som i fylkene Kherson og Zaporizjzja, er ekstremt vanskelig, sa Putin i videoen, som nyhetsbyrået Reuters har sett.

Han ba også russiske sikkerhetsstyrker jobber hardt for å beskytte innbyggernes sikkerhet, men utdypet ikke hva han mente gjorde situasjonen ekstremt vanskelig.

Nederlag

Under talen krevde Putin også at den russiske sikkerhetstjenesten FSB øker overvåkingen av Russlands grenser og samfunnet, for å bekjempe «fremveksten av nye trusler i både inn- og utland».

Etter en rekke nederlag og tap av terreng i Ukraina gjennom sommeren, annektere Russland i september fire ukrainske fylker.

I oktober måtte de russiske styrkene trekke seg ut av Kherson. Det ble omtalt som Putins største nederlag så langt i Ukraina-krigen. Tidligere denne måneden ga Putin uttrykk for at krigen kan bli en langvarig prosess.

Krever «heftig bekjempelse»

Russlands president har gitt ordre om å styrke landets grenser og kontrollere store forsamlinger og viktig infrastruktur.

I tillegg til å kontrollere forsamlinger har etterretningstjenestene fått ordre om å sørge for sikkerheten til dem som bor i de delene av Ukraina som Russland anser som russiske, skriver flere nyhetsbyråer – også russiske.

Putin krever «heftig bekjempelse» av aktivitet fra utenlandske etterretningstjenester og sier forrædere og spioner skal avsløres.

Mandag møtte Putin sin belarusiske kollega og allierte Aleksandr Lukasjenko i nabolandets hovedstad Minsk.