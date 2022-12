Det er flere aspekter med den paramilitære organisasjonen Wagner-gruppen som gjør dem til gråsone-soldater. På folkemunne kalles de «Putins private hær», uten at de faktisk er det på papiret, og etter alt å dømme trives de i tåkeheimen; en hær av beryktede leiesoldater som opererer forbi lovens grenser, og uten faktiske landegrenser. De er ikke offisielt tilknyttet Russlands president, men de har kjempet for moderlandet siden gruppen ble grunnlagt i 2014, først i Syria, og nå i Ukraina.

Har vært i Ukraina siden 2014

De tok steget inn i Donbas åtte år før selve invasjonen fant sted, og har siden mars 2014 har de kjempet for de pro-russiske styrkene i regionen.

I flere år verserte ryktene om at den beryktede paramilitære gruppen ble grunnlagt av den tidligere oberstløytnanten og spesialsoldaten Dmitrij Utkin. Den dekorerte sibirske soldaten påstås å ha grunnlagt gruppen under sitt eget kallesignal, Wagner.

Men med årene ble flere og flere overbevist om at det hele var et skalkeskjul, og at gruppens egentlige grunnlegger var den russiske forretningsmannen Jevgenij Prigozjin, mannen som er best kjent som «Putins kokk». Man skulle tro kallenavnet har et lumsk og grumsete opphav, men Prigozjin lagde rett og slett mat til president Vladimir Putin og hans gjester.

Jevgenij Prigozjin kalles ikke «Putins kokk» for ingenting. Her serverer han et måltid til den russiske presidenten. Foto: Misha Japaridze / AP/NTB

«Putins kokk» refser Kreml

Tidligere i år bekreftet resturanteieren og catering-giganten at det var han som grunnla Wagner-gruppen. Etter flere år i gråsonen kjemper Prigozjin nå en kamp om å gjøre den paramilitære gruppen, og dens soldater, legitime, skriver tankesmia Institute for the Study of War (ISW).

18. desember leverte Prigozjin en offisiell klage til Kreml angående hvilken behandling hans soldater får når de blir drept i krig. Myndigheter i St. Petersburg nekter angivelig å begrave leiesoldatene som omkommer i krigen i Ukraina på gravlunder tiltenkt soldater som mister livet i Russlands «spesielle militære operasjon».

I stedet blir leiesoldater fra Wagner-gruppen begravet i et annet område, noe Prigozjin mener er en ydmykende fornærmelse. Søndag sendte han et brev til den russiske Statsdumaen, underhuset i Russlands føderale forsamling, med krav om at hans soldater skal få veteran-status, på lik linje med offisielle russiske soldater.

Brevet, som er adressert direkte til Statsduma-topp Andrej Kartapolov, har fått god medvind fra russiske krigsbloggere som støtter Russlands krigføring i Ukraina. Skribentene, som kalles milbloggere, mener at alle russere som kjemper og dør i Ukraina fortjener å bli begravet med full heder, skriver ISW.

(Saken fortsetter under videoen).

Video: Her rekrutterer «Putins kokk» fanger til sin hær:

Wagner-avhopper: Jeg ble vitne til ti henrettelser

Prigozjins krav kommer i kjølvannet av avsløringer om brutale henrettelser innad Wagner-gruppen. Ifølge tidligere Wagner-kommandør Andrei Medvedev skal Wagner-gruppen ha henrettet minst ti leiesoldater i løpet av den siste tiden, skriver The Insider. En av dem var den dømte drapsmannen Jevgenij Nuzhin, som valgte å slutte seg til Wagner-gruppen tidligere i år. Prigozjin advarte fengselsinnsatte som valgte å slutte seg til operasjonen i Ukraina at det ikke fantes noen vei tilbake. Desertører ville bli drept.

Nuzhin valgte likevel å forlate fengslet og bli med Wagner-gruppen inn i Ukraina. Noen måneder senere dukket det opp en brutal drapsvideo på meldingstjenesten Telegram. Nuzhin hadde valgt å trekke seg, og Prigozjin bekreftet at mannen som i videoen blir drept med slegge, var Nuzhin.

Andrei Medvedev var Nuzhins øverstkommanderende, og ble selv vitne til henrettelsen. Han kan selv bekrefte at minst ti Wagner-medlemmer har blitt henrettet for desertering. Ifølge Medvedev skal leiesoldatene ha forsøkt å flykte etter å ha blitt fraktet til sykehus, men de skal ha blitt tatt før de klarte å krysse grensen ut av Ukraina, skriver The Insider.

– MED-gruppen ble tilkalt, og desertørene ble henrettet på stedet. Deres hovedoppgave er å få folk til å forsvinne, som regel ved å henrette dem, sier Medvedev til The Insider.

Han forklarer at MED-gruppen er en spesialgruppe innad Wagner-gruppen, som kun eksisterer med ett formål; å drepe.

Skjermdump delt via BBC viser Jevgenij Nuzhin i Ukraina. Foto: Skjermdump/BBC

– Vi var en «suicide squad»

Medvedev, som selv har forlatt Wagner-gruppen med livet i behold, hevder at de fleste av Wagner-soldatene som forsvinner, egentlig blir henrettet av gruppen selv, og at dette skjer av to grunner; å opprettholde den paramilitære gruppens fryktinngytende rykte, og å unngå å måtte utbetale kompensasjon lovet til familiemedlemmer av drepte Wagner-soldater.

Medvedev fikk ansvar for Nuzhin og 30 andre leiesoldater hentet fra fengsler i Russland i august, og sekundet noen trakk seg ble de erstattet med en ny leiesoldat, som på samlebånd.

– Fangene kom i august, og sammen utgjorde vi det som kalles 4. kompani. Vi var et «suicide squad» bestående av kriminelle og utstøtte, og innen få dager sto det 3 av 30 leiesoldater igjen, sier Medvedev.

Den tidligere kommandøren er nå på rømmen, og har sendt et brev direkte til Vladimir Putin, hvor han ber om å bli spart dersom han blir tatt av MED-gruppen. Han ønsker å kjempe videre for Russland, men ikke for Wagner-gruppen, dermed står han høyt på leder Prigozjins drapsliste, da hans erfaringer fra Wagner-gruppen kan vise seg å være svært ødeleggende for Prigozjins gjeng.

«Soldatene som ikke dør»

Samtidig kjemper «Putins kokk» for at hans soldater, de som faktisk blir bekreftet drept, skal få samme heder og ære som Putins offisielle soldater. Men hvem er det som bekreftes drept blant en gruppe soldater «som forsvinner men aldri dør»?

For en uke siden ble Wagner-gruppen påført «betydelige tap» da deres hovedkvarter ble rammet av et rakettangrep. Angrepet skal ha skjedd mot et hotell-kompleks byen Kadiivka, vest for Luhansk, søndag. Her er store enheter av leiesoldatene stasjonert. Ifølge guvernør Serhii Haidai i den russisk-okkuperte regionen Luhansk, ble et stort antall Wagner-soldater drept i missilangrepet. Disse er tap Wagner-gruppen selv kan erkjenne, og som Prigozjin ønsker begravet med hederen det medfører å ha mistet livet i kampen for Russland.

Video: Georgiske styrker sender Wagner-soldater på flukt: