Etter Vladimir Putins angrepskrig har finnene fått kalde føtter.

Sammen med Sverige har Finland søkt om medlemskap i Nato. i tillegg har landet fått en sikkerhetsgarantier fra en rekke land, deriblant Norge, dersom landet angripes.

Nå bekrefter YLE at det finske parlamentet tar grep for å styrke landets beredskap. Det skjer på rekordtid som en konkret følge av den russiske invasjonen.

– Vi har sett at en krig krever mye ammunisjon

Sveriges statsminister Ulf Kristersson, Finlands statsminister Sanna Marin og Jonas Gahr Støre under en pressekonferanse på Nordisk råd-sesjonen i Helsingfors. Foto: Ole Berg-rusten / NTB

Det finske forsvaret får nå 490 millioner euro til innkjøp på kort varsel. På lang sikt styrkes forsvarbudsjettet med 1,7 milliarder euro.

– Vi har sett at en krig med for eksempel Russland krever mye ammunisjon, sier det finske parlamentsmedlem Anders Adlercreutz. Han viser til de endeløse artilleriduellene som har utløst et enormt behov for artilleriammunisjon.

Finland har i motsetning til andre europeiske land ikke bygd ned sitt forsvar. Tvert imot har de beholdt både verneplikt, beredskapslagre og satsing på forsvaret i alle våpengrener. Det får de betalt for nå.

– Vi har forsøkt å lære av krigen i Ukraina

Likevel tar de nå enda et skritt for å gjøre Finland sterkt nok til å kunne slå tilbake fiendtlige angrep. Finland har en av Europas lengste grenselinjer mot Russland.

– Vi har forsøkt å lære av krigen i Ukraina, sier Anders Adlercreutz til SVT.

Finland kan i dag mobilisere en samlet militærstyrke på 280.000 soldater i en krisesituasjon. Dette er dobbelt så mange som alle de øvrige landene i Norden kan mobilisere til sammen.

Blant materiellet som Finland nå skal anskaffe er avansert luftvern fra Sverige, pansrede haubitser fra Sør-Korea og et avansert rakettartilleri fra USA verdt 500 millioner euro.