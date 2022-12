Det skriver Mark Krutov, journalist i den russiske redaksjonen til Radio Free Europe/Radio Liberty, på Twitter , skriver ukrainsk Pravda.

Tidligere publisert satellittbilder viser brann på en flybase i Engels nær byen der strategisk bombefly sto parkert 5. desember. Ifølge russiske medier skal en drivstofftanker ha eksploderte flyplassen nær den russiske byen Ryazan.

Et stort antall strategiske bombefly av typen TU-95 og TU-160 er stasjonert på Engels-basen. Flyene regnes som de viktigste bombeflyene i Russlands luftforsvar, og kan utstyres med atomvåpen.

Ifølge satellittbilder skal et russisk Tu-22M-bombefly ha blitt flyttet etter brannen. Nå viser nye satellittbilder at ytterligere ni andre bombefly av samme typen ha blitt flyttet bort fra basen, i tillegg til noen andre fly.

Denne manøveren tolkes som et tegn på at Russland ikke føler seg trygge på egen flybase, og i stedet velger å gjemme flyene til det som regnes som en mer sikker destinasjon som gir bedre beskyttelse mot eventuelle droneangrep.

Angrepet dypt inne på russisk territorium kommer trolig overraskende på ledelsen i Kreml, og svært ubeleilig ettersom Russland prøver å fremstille konflikten i Ukraina som en spesialoperasjon utenfor russiske grenser.

Militærekspert og tidligere oberstløytnant i det svenske forsvaret, Jörgen Elfving, mener angrepet viser at Russland er sårbare selv innenfor landets egne grenser, og at krigen har potensial til å spre seg.

– Det begynte i april med senkingen av robotkrysseren Moskva, så har vi angrepet på Saki-flybasen, vi har det som skjer på Kerch-broen og så videre. Så det er flere en hendelse som viser sterk evne. Droneangrepet kan også betraktes som uvente. Dette er en av flere pinlige hendelser for Russland, sier Elfving til Expressen. Han mener angrepet viser at Ukraina har tilgang på våpen med lang rekkevidde, og er i stand til å bruke disse effektivt.

Faktisk Verifiserbar har analysert satellittbilder fra søndag, mandag og tirsdag som viser den russiske flybasen fotografert fra verdensrommet. Bildene fra Planet Labs røper en rekke detaljer som trolig kan settes i sammenheng med det som var et ukrainsk droneangrep mot stedet, skriver nettstedet.

Eksplosjoner nær Svartehavsflåtens hovedkvarter



Torsdag melder Radio Free Europa/Radio Liberty om eksplosjoner som skal ha blitt utløst i det russisk-okkuperte Sevastopol hvor Svartehavsflåten har sitt hovedkvarter.

Guvernøren i Sevastopol, Mikhail Razvozhaev, bekrefter at et skip fra Svartehavsflåten i morgentimene har skutt ned en drone over havet.

– Vår hær har som alltid opptrådt bra, skriver han i en Telegram-melding.

Krimhalvøya ble okkupert av russiske styrker under en lynoffensiv i 2014. Byen, som ligger ved nordkysten av Svartehavet, har om lag 2,3 millioner innbyggere, hvor av de fleste er russisktalende.

