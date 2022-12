Stoltenberg deltok onsdag morgen på et frokostmøte i regi av Civita i Universitetets aula i Oslo sentrum.

Der fikk han spørsmål om hvordan det er å være Nato-sjef nå, mens krigen herjer i Ukraina.

– Det fyller meg med et veldig stort alvor og en opplevelse av at vi lever i en skjebnetid, det er med meg hver dag, sa han.

Fikk råd av faren

Stoltenberg forteller at han fikk et råd fra faren, tidligere utenriksminister Thorvald Stoltenberg, da han ble tilbudt jobben i Nato i 2014.

«Der skjer det ingenting», lød det fra faren.

– Jeg har hatt mye glede av hans råd, men som mange andre var det få i januar i 2014 som skjønte at noen uker senere skulle IS kontrollere Irak og Syria, og Russland invadere Krim. Siden har det preget mine åtte år i Nato, sa Nato-sjefen.

Sa nei til Zelenskyj

Russlands president Vladimir Putin Foto: Sergei Guneyev / AP

Stoltenberg mener det var riktig av Nato å ikke involvere seg direkte i krigen i Ukraina, selv om det har kostet mye – også for ham personlig.

Nato-sjefen forteller om sitt første møte med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, dagen etter invasjonen, hvor Zelenskyj for første gang ba Nato innføre en flyforbudssone over Ukraina.

– Det er ikke lett å si til en mann som er i et land som blir bombet, som forteller om lidelse og ødeleggelser og som vet at vi har kapasitet til å innføre flyforbudssone, at det gjør vi ikke, sier Stoltenberg.

Men en flyforbudssone ville ifølge Stoltenberg betydd at Nato måtte skutt ned russiske fly.

– Ingen kan fortelle meg at det ikke hadde ført til en fullskala konflikt, sier han.

Venter våroffensiv

Russland har gått på en rekke nederlag i Ukraina den siste tiden og har måttet trekke seg ut av områdene rundt Kyiv, Kharkiv og nå sist Kherson.

Nato-sjefen advarer mot å undervurdere russernes kampkraft. Han sa denne uken at han tror det vil komme en stor russisk offensiv i Ukraina til våren.

– Vi har ingen indikasjoner på at Putin har endret sitt grunnleggende mål, nemlig at han ønsker kontroll over Ukraina. Men han har justert ambisjonsnivået på hvor raskt han kan få det til.

Tung vinter

I mellomtiden går ukrainerne en tung vinter i møte. Stoltenberg er tydelig på at russiske angrep mot sivil infrastruktur ikke er et resultat av «feilbombing».

– Det er et angrep mot sivile, og det har dramatiske konsekvenser, og det kommer til å føre til at folk dør. – Putin gjør vinteren til et våpen mot sivile, og han vet hva han gjør, sier Stoltenberg.