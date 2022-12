– Det vi ser nå, er at Russland faktisk prøver å ha en slags «frysing» av denne krigen, i det minste for en kort periode, slik at de kan omgruppere, komme seg – og så prøve å starte en større offensiv neste vår, sier han.

Stoltenberg gjestet onsdag Financial Times' digitale «Global Boardroom»-møte. Uttalelsen er mer konkret enn tidligere utsagn fra Stoltenberg om hvordan Ukraina-krigen vil utvikle seg videre.