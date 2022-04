En av soldatene, 24 år gamle Albert Sahibgarejev, var soldat i den 288. artilleribrigaden i Nizhny Novgorod, hvor han hadde signert en treårskontrakt.

Rett før krigen brøt ut og Russland invaderte Ukraina 24. februar, var han på øvelse i Belgorod-området nær Ukraina.

Lite ante han da hva som ventet ham og de andre soldatene. Før de visste ordet av det var de brikker i Putins blodige krig.

Ble beordret til å bruke skuddsikre vester

– Vi kom og satt bare og ventet. Etter en stund ble det levert mye artillerigranater, mye mer enn vanlig under øvelser. Hver dag kjørte vi granatene fra et sted til et annet. Ingen skjønte hva som foregikk, forteller den unge soldaten til den uavhengige russiske avisen Meduza , skriver Aftonbladet.

Dagen før invasjonen ble soldatene beordret til å bruke skuddsikre vester. Etter hvert fikk brigaden ordren om å avfyre granater «i den retningen vi ble beordret», forteller soldaten.

– Sjokk da vi forsto at det var en skikkelig krig

De forsto ganske raskt at noe ikke stemte ettersom øvelser normalt ikke holdes i nærheten av bebyggelse.

Vendepunktet kom da han etter hvert fant meldinger på mobilen om krigen han selv deltok i.

– Alle havnet i sjokk da vi forsto at det var en skikkelig krig. Det var vi ikke forberedt på i det hele tatt. Det som foregår i Ukraina er ikke greit. Jeg vil ikke bli sendt hjem i kiste, forteller Albert Sahibgarejev.

Han forteller også om mishandling fra befal og krangel konflikter mellom soldatene.

Soldater som deserterer risikerer opptil syv års fengsel for desertering. Russiske myndigheter leter aktivt etter desertører, som bli definert som landssvikere.

Ukraina: 17.500 russiske soldater drept



Ifølge nye tall fra det ukrainske forsvarsdepartementet, frigitt 31. mars, skal så mange som 17.500 russiske soldater ha blitt drept hittil under invasjonen.

I tillegg til de drepte soldatene hevder ukrainske myndigheter at 1.735 russiske pansrede kjøretøy har blitt ødelagt, samt flere hundre helikoptre, stridsvogner og fly.

Russiske myndigheter opererer med betydelige lavere tapstall både når det gjelder personell og militært materiell.

Ifølge Nato-kilder kan om lag 40.000 russiske soldater være satt ut av spill etter at invasjonen startet. Tallet baserer seg på antall drepte, skadde, fanger og deserterte.