Krigen koster Russland og Ukraina dyrt

Før russiske styrker invaderte Ukraina 24. februar, var EBRDs prognose at Russlands BNP ville vokse med 3 prosent og Ukrainas med 3,5 prosent i år. Nå er situasjonen en helt annen.

Den siste prognosen forutsetter at det blir forhandlet fram en våpenhvile i løpet av et par måneder, og at det deretter settes i gang storstilt gjenoppbygging i Ukraina. Dersom dette slår til vil landets BNP kunne vokse med 23 prosent neste år, mens russisk økonomi vil stå på stedet hvil, spår EBRD.

EBRD ble opprettet i 1991 for å bistå landene i den tidligere sovjetblokken i overgangen til markedsøkonomi. Siden har banken utvidet sitt område til også å omfatte Midtøsten og Nord-Afrika.

Banken anslår at den samlede veksten i landene de har i sin portefølje vil bli på 1,7 prosent i år, ikke 4,2 prosent som anslaget lød på i november.

I 2023 forventes det en samlet vekst på 5 prosent i disse landene.

– Det er knyttet eksepsjonelt høy grad av usikkerhet til disse prognosene, advarer banken, som viser til risiko knyttet til opptrapping av krigen eller restriksjoner knyttet til Russlands eksport av gass og andre råvarer.