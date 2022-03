Britisk etterretningssjef: Russiske soldater saboterer invasjonen

Fleming sa i en tale i Australia torsdag at Russlands president Vladimir Putin har grovt overvurdert egne styrker og undervurdert motstandskraften til det ukrainske folk.

– Vi ser russiske soldater – som allerede har knapt med våpen og moral – som nekter å adlyde ordre, som saboterer eget utstyr og som til og med ved uhell skyter ned egne kampfly, heter det i talen. GCHQ har ikke kommet med flere detaljer om påstandene.

Det britiske forsvarsdepartementet sa mandag at leiesoldater fra den russiske Wagner-gruppen er på plass i Ukraina. De vil trolig brukes som «kanonfôr» for å begrense tapene på russisk side, hevder Fleming.

Våger ikke fortelle sannheten

Videre sier Fleming at det må være klart for russiske myndigheter hvor feilslått invasjonen er og hva som foregår «selv om vi tror Putins rådgivere er redde for å fortelle ham sannheten».

Også amerikansk etterretning mener at Putins rådgivere ikke våger å være ærlige med ham.

– Putin blir feilinformert av sine rådgivere om hvor dårlig det russiske militæret presterer og hvordan den russiske økonomien blir forkrøplet av sanksjoner, fordi seniorrådgiverne hans er for redde til å fortelle ham sannheten, sa en amerikansk tjenesteperson med henvisning til avgradert amerikansk etterretningsmateriale onsdag.

I tillegg har ikke Putin vært klar over at vernepliktige ble utplassert i Ukraina, legger den ikke navngitte tjenestepersonen til.

Siden starten av invasjonen i Ukraina har Russland mistet over 17.000 soldater, over 1.700 pansrede kjøretøy og nesten 600 stridsvogner, hevder Ukrainas FN-ambassadør Sergij Kyslytsja.

Informasjonskrig

Fleming roser videre Ukrainas «informasjonsoperasjon» for å ha effektivt parert Russlands store desinformasjonskampanje.

Flere har ventet at Russland ville gå til et utbredt dataangrep som del av invasjonen, men Fleming mener at dette aldri var en del av Putins plan. Nå ser imidlertid russiske grupper etter mål å angripe i land som motsetter seg invasjonen av Ukraina, ifølge Fleming.

Google kunngjorde onsdag en rapport der det hevdes at russiske hackere nylig angrep Nato og forsvarene til flere østeuropeiske land. Det er uklart hvor vellykket angrepet var.