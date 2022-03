Journalist og Øst-Europa-ekspert Sergej Sumlenny skriver på Twitter at russiske soldater stjeler ukrainske telefoner og bruker dem for å ringe hjem.

Det som går igjen i samtalene er hvor rike ukrainerne er.

Dagbladet omtalte saken først.

Aldri sett asfalt eller gatelys før

Årsaken til at de vet innholdet i disse samtalene skal ifølge Sumlenny være fordi den ukrainske sikkerhetstjenesten har begynt å lytte til samtalene de russiske soldatene bruker ukrainske telefoner til å ta.

Journalisten skriver videre at soldatene forteller russerne i andre enden om hvor rike ukrainerne er, hvor mye de har stjålet og hvor godt de bor. Flere av dem skal også ha sett asfalt og gatelys for første gang.

I tweeten skriver Sumlenny videre at ukrainerne har presse- og politisk frihet, bedre veier, lys, mat og kontakt med naboland, noe som sjokkerer russerne, skriver han.

– Er nok helt sikkert riktig

Generalløytnant Arne Bård Dalhaug mener det ikke er noen grunn til å tvile på at russerne er overrasket over hvordan levestandarden er i Ukraina.

– Hvis det her snakkes om at russiske soldater har ringt hjem og sagt at de er overrasket over levestandarden i Ukraina, så er nok det helt sikkert riktig. Mye av kampene i nord har foregått i den delen av Ukraina som er ganske velstående. Det er nok en helt riktig observasjon, sier han til Dagbladet.

Generalløytnanten har selv bodd tre år i Donbas-regionen og kjenner de to landene godt. Han sier at det både i Russland og Ukraina er veldig stor forskjell i levestandard i forhold til hvor i landet man befinner seg, og peker på at områdene i øst i begge landene har lavere levestandard enn nord i Ukraina og rundt Kyiv-området.

En stor del av de russiske soldatene kommer også trolig fra områder uten de aller største ressursene, mener han.

– Det betyr antageligvis at de har en overrepresentasjon av soldater fra områder som er ganske dårlig stelt velferdsmessig i dette området, fortsetter han.