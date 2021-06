Den søteste frukten høster det norske Oljefondet, som har spyttet milliarder inn i industrien.

En journalist fra Washington Post besøker en kakaoplantasje i Guiglo i Elfenbenskysten. Arbeidet er slitsomt og dagene lange, der arbeiderne må kutte ned kakao-fruktene med store macheter og bære tunge kurver med de lukrative kakaobønnene som finnes inni fruktene.

Blant arbeiderne finner journalisten fem gutter, som virker å være svært unge. Guttene kommer fra nabolandet Burkina Faso og journalisten spør den som ser eldst ut av dem hvor gammel han er.

Vår viktigste kilde til kakao

Gutten sender et blikk mot plantasjeeieren, som kun står få meter unna og sier 19 år. Det er over minstealderen på 16 år for å arbeide lovlig i Elfenbenskysten. Det vet gutten og det vet plantasjeeieren. Noen minutter senere når gårdeieren er distrahert skriver gutten ett tall i sanden: 15.

— Jeg kan garantere at i all norsk sjokolade ligger det barnearbeid bak, fordi de fleste kakaogårdene er små familiebruk hvor ungene jobber sammen med foreldrene sine, sa Dag Kjetil Øyna i Norske Sjokoladefabrikkers Forening til Aftenposten.no i 2010. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Området i Vest-Afrika er vår viktigste kilde til kakao og verdens største sjokoladeprodusenter henter sine råvarer herfra. Elfenbenskysten og Ghana står sammen for 60 prosent av verdens kakaoproduksjon. De står også for den høyeste andelen barnearbeid.

I over 20 år har de største kakaoselskapene som Nestlé og Freia-eier Mondelez lovet å bekjempe barnearbeidet til underleverandørene, men problemet har ikke blitt mindre, tvert imot.

Andelen øker

Danske Danwatch melder at andelen barnearbeid i Elfenbenskystens kakaoplantasjer har økt fra 33 prosent til 41 prosent fra 2009 til 2019. Ifølge den danske uavhengige, undersøkende medie- og researchsenteret tjener de fleste kakaobøndene under 8 kroner dagen – kakaoplukkerne enda mindre.

Selv sjefen for Fairtrade-sjokoladene, som skal være produsert på en bærekraftig måte med «fair» betaling til bøndene, innrømmer at de ikke klarer å få bukt med barnearbeidet som ligger bak også Fairtrade-sertifiserte kakaoplantasjer.

Sjokolade og kaffe merket med Fairtrade skal være et bevis for forbrukeren at kakao- og kaffebøndene får fair betaling, men Fairtrade-sjefen innrømmer at også de oppdager tilfeller av barnearbeid hos sine underleverandører. Foto: Annika Byrde / NTB

– Barnearbeid er strengt forbudt i Fairtrade-standardene og vi forsikrer at dersom det blir fremsatt en varsel om barnearbeid, setter vi umiddelbart i gang tiltak for å beskytte de involverte barna , sa administrerende direktør Dario Soto Abril i Fairtrade International, til NTB i 2020. Han medgir samtidig at problemet er utbredt.

– Barnearbeid i kakaoproduksjonen i Vest-Afrika er fortsatt et vedvarende problem av mange årsaker. Knapphet på arbeidskraft, lave lønninger, dårlige arbeidsforhold, manglende tilsyn fra myndigheter og mangel på skoler, så vel som konflikt og fattigdom i tilgrensende land, skaper betydelig grobunn for utnyttelse av barn, sier Soto Abril. Over 129.000 kakaobønder i Elfenbenskysten er Fairtrade-sertifisert.

Ifølge oversikten til Norges Bank Investment Management (NBIM), hadde Oljefondet, eller Statens pensjonsfond utland (SPU) som det egentlig heter, i 2020 investeringer i seks av største kakaoprodusentene i verden (Nestlé, Cargills, Berry Callebaut, Mars, Mondelez og Hershey) for til sammen nesten 90 milliarder kroner.

De samme seks produsentene ble, sammen med en syvende produsent, i februar i år saksøkt av International Rights Advocates (IRA) på vegne av åtte gutter fra Mali som hevder de ble brukt til slavearbeid på produsentenes kakaoplantasjer i Elfenbenskysten.

Avslørte storstilt barnearbeid hos luksus-kaffe

Det er ikke bedre i kaffeindustrien. Der har Danwatch også avdekket storstilt bruk av barnearbeid og tvangsarbeid i Brasil.

Et britisk dokumentarteam fra Channel 4 Dispatchers undersøkte i 2019 og begynnelsen på 2020 syv gårder i Guatemala og fant barn som arbeidet på plantasjene i alle de undersøkte kaffeplantasjene. Enkelte var nede i 10-11 år gamle og bar på tunge kaffesekker som veide nesten like mye som dem selv.

Kaffebønnehøsting er tungt arbeid. Et britisk dokumentarteam avslørte i 2020 at det var utstrakt barnearbeid ved flere av kaffeplantasjene som leverte kaffe til blant annet Starbucks og Nespresso. Barnearbeidet ble karakterisert som farlig av menneskerettighetsadvokater. Foto: Moises Castillo / AP

Dokumentarteamet møtte en familie som var helt avhengige av at barna jobbet ved siden av for å få endene til å møtes. Guatemala er blant de fattigste landene i verden og over halvparten av befolkningen lever under fattigdomsgrensen. Da den 12 år gamle sønnen kom tilbake fra kaffeplantasjene, hadde det gått 12 timer siden han dro for å jobbe.

– Jeg har jobbet med dette siden jeg var fem år, sier han til den britiske reporteren. Familien ønsket å være anonyme for å unngå represalier fra plantasjeeierne. Ofte jobber han syv dager i uken, og det skjer kun i blant at han får søndagene fri.

Norge ligger på andreplass med et kaffekonsum på 9 kilo årlig per person. Men bak produksjonen av de edle svarte dråpene er en brutal virkelighet for mange barn som utnyttes til produksjonen. (Illustrasjonsbilde: Nobuhira Asada, Shutterstock, NTB )

Gutten forteller at han ønsker å bli mekaniker eller lege når han blir stor. Journalisten poengterer at det kan bli vanskelig så lenge han jobber i stedet for å gå på skolen.

– Noen ganger er det bedre at jeg jobber enn å gå på skole, for vi trenger alltid noe ekstra for å klare oss, sier den 12 år gamle gutten.

Kaffen som ble høstet på gårdene journalistene undersøkte, ble solgt videre til de store leverandørene Starbucks og Nestlé-eide Nespresso. Dokumentaren førte til at selv Nespresso-frontfigur George Clooney måtte gå ut og fordømme praksisen.

Nestlé: Uakseptabelt - men vil ikke love barnearbeid-fri sjokolade

Tirsdag denne uken holdt kakao-stormakten Nestlé et webinar der de blant annet gikk gjennom arbeidet selskapet gjør for å få bukt med barnearbeid, spesielt rettet mot plantasjene selskapet har knyttet til seg i de afrikanske landene Ghana og Elfenbenskysten.

Der kom det frem at det fortsatt er over 1,56 millioner barn som utnyttes til barnearbeid i de to landene. Av disse står 1,48 millioner barn i det som omtales som alvorlig barnearbeid, der barna er under tvangslignende forhold og/eller må bære tunge løft og er utsatt for skarpe og potensielt farlige verktøy. Kakaoplantene kuttes som oftest ned med macheter.