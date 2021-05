Maldivenes turisme- og migrasjonsminister annonserte tirsdag at øygruppen stenger grensen til en rekke sørasiatiske land, deriblant India. Folk som befinner seg i India, Nepal, Bhutan, Afghanistan, Bangladesh, Pakistan og Sri Lanka blir nektet adgang til øyparadiset. Det samme gjelder folk som har forlatt landene innen de siste 14 dagene, skriver CNN.

Smitterekord på øyparadiset

Stengingen, som trådte i kraft torsdag, er innført for å få kontroll på den stigende smitten i landet. Antall smittede har hoppet fra 100 bekreftede i midten av april, til 1572 smittetilfeller onsdag. Det er det høyeste antall nye smittetilfeller landet har rapportert gjennom hele pandemien.

Smittebølgen som herjer i India har spredt seg til flere land i området. I går skrev ABC Nyheter om Thailand som kjemper mot rekordstore smitteutbrudd. Både Thailand og Maldivene har fått klapp på skulderen for håndteringen av pandemien gjennom 2020.

Maldivene var det første landet til å åpne grensene for turisme i 2020. Foto: Ibrahim Faid / AFP/NTB

Maldivene, med sine 1192 øyer, var det første til å åpne grensene for turisme i fjor. I løpet av de siste par ukene er nasjonen blitt et populært tilfluktssted for velstående indere og bollywood-stjerner som rømmer fra den pågående krisen i hjemlandet.

Myndighetene har vedtatt at de nye reglene ikke skal gjelde tilreisende som allerede befinner seg på Maldivene. Siden januar har om lag 70.000 indere besøkt ferieparadiset.

Feriebildene av bollywood-stjerner som velter i luksus i Maldivene har skapt sinne i hjemlandet, som er rammet av en enorm smittebølge.

40 døde mennesker ble nylig funnet ved elvebredden i Prayagraj i India. Foto: Rajesh Kumar Singh / AP/NTB

Flere titalls døde funnet i elv

Tirsdag vasket 40 menneskekropper opp langs elvebredden i nordlige India. Myndighetene mistenker at kroppene, som var delvis brente, endte opp i elven etter et mislykket forsøk på å kremere dem, skriver BBC. Landet har rapportert en stadig økende mangel på treverk etter at massekremeringen av covid-19-ofre begynte i april.

India har rapportert 22.6 millioner smittetilfeller og 246.116 dødsfall siden pandemiens begynnelse, og er for tiden virusets episenter.