På hvilken som helst dag i året var den thailandske strandbyen stappfull av turister fra verden over. Området var fullt av badeglade folk på vannski, solslikkende strandløver og et bakgrunnsteppe av enorme cruiseskip i det fjerne. Så kom pandemien.

– Dette er ille

Strendene er folketomme, de fleste restaurantene er låst med kjetting og hotellene har stengt. Området baserer 95 prosent av økonomien sin på turisme, og nå har stedet vært en spøkelsesby i ett år.

– Dette er ille. Området er det hardest rammede i hele landet, og nå er alt forlatt, sier restauranteier Su Sutam til CNN. Sutam har kun råd til å betale sine ansatte 50 prosent av deres normallønn frem til turismen tar seg opp igjen.

En jente har klatret til toppen av en trapp på Patong Beach. Under normale omstendigheter ville turister stått i kø for å ta bilde i den fine porten på toppen av trappen. Foto: Lillian Suwanrumpha / AFP/NTB

«Sandkasse-programmet» gir håp

Thailand er blant landene som har klart seg svært godt gjennom pandemien, med 30.000 smittetilfeller og 96 registrerte dødsfall siden coronaviruset brøt ut. Landet stengte grensene mars 2020, men åpnet forsiktig opp i løpet av fjoråret. Per dags dato må besøkende være i karantene i to uker etter å ha ankommet landet. Nå håper thaiene at vaksinepass kan gjøre at vaksinerte besøkende trygt kan unnslippe karanteneplikten. Ifølge Tourism Authority of Thailand skal nye regler tre i kraft 1. juli.

Phuket er det første området som løfter restriksjonene for vaksinerte turister under det såkalte «sandkasse-programmet». Vaksinerte slipper karanteneplikt, men de vil måtte holde seg i Phuket-området de første syv dagene. Men planen avhenger av at vaksinasjonsprogrammet går etter planen og at 70 prosent av landets befolkning er vaksinert innen juli. Bedriftseiere i Phuket-området øyner håp.

– Vi ser et lite lysglimt av håp i enden av en veldig lang og mørk tunnel. Vi er samtidig klare over at det bor mye frykt i beboerne her, som er redde for at utenlandske turister skal ta med seg smitte inn i landet. Nøkkelen er derfor å få en så stor andel som mulig av lokalbefolkningen vaksinert før vi kan ønske folk velkommen tilbake, sier direktør for Phuket Hotels Association Anthony Lark til CNN.

Lark, som har bodd i Phuket i over 30 år, tror likevel det vil ta mange år før området når det stabile nivået det lå på før pandemien brøt ut.