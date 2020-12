Største avskogingen i Amazonas på 12 år

Til sammen 11.088 kvadratkilometer med skog ble ødelagt i Brasils del av verdens største regnskog, viser tallene fra instituttets overvåkingsprogram Prodes.

Ved bruk av satellittbilder overvåkes avskogingen, og tallene gjelder for skogåret august 2019 til august 2020. Avskogingen økte med 9,5 prosent fra det foregående året, da avskogingen også nådde et rekordhøyt nivå. Det ødelagte området er på størrelse med Jamaica.

– På grunn av denne avskogingen er trolig Brasil den eneste store klimagassutslipperen som klarte å øke utslippene det året koronaviruspandemien lammet den globale økonomien, hevder paraplyorganisasjonen Brazilian Climate Observatory.

Dyster avskogingsrekord

Sist avskogingen nådde et like høyt nivå var i 2008. Da ble 12.911 kvadratkilometer regnskog ødelagt i Brasils del av Amazonas.

Regnskogen i Amazonas spiller en avgjørende rolle i å kontrollere klimaendringene fordi skogen tar opp CO2 fra atmosfæren. Dersom trær dør eller brenner, slippes denne klimagassen derimot ut igjen.

Brasils president Jair Bolsonaro hevder landet utsettes for desinformasjon om regnskogen i Amazonas. Den høyreorienterte klimaskeptikeren har ledet landet i en tid der avskogingen og skogbrannene har økt.

Bolsonaros regjering presser på for å åpne vernede området for gruvedrift og jordbruksvirksomhet og har kuttet finansiering til miljøbeskyttelsesprogrammer.

«Katastrofeår»

Om lag 60 prosent av Amazonas ligger innenfor Brasils grenser, og miljøvernere mener Bolsonaros politikk ødelegger regnskogen.

– Dette er grusomme tall. Avskoginga er høyere enn katastrofeåret 2019 og de verste på 12 år, sier leder Frode Pleym i Greenpeace Norge. Han mener regjeringen ta tydelig avstand fra hva som skjer i Brasil.

Norge har gjennom Efta-samarbeidet inngått en handelsavtale med Mercosur-landene Brasil, Argentina, Paraguay og Uruguay. Avtalen er ikke implementert og det er ikke kjent når den legges fram for Stortinget.

– Vi forventer oss at Norge stopper handelsavtalen inntil avskogingen er under kontroll og urfolks rettigheter kan garanteres. Å i det hele tatt holde muligheten åpen for mer handel når regnskog brenner og urfolk trues er å sende et grunnleggende feil signal til den brasilianske regjeringen, sier Pleym.

Lover handling

Visepresident Hamilton Mourao, som presenterte tallene på en pressekonferanse forsvaret regjeringen og dens forpliktelse til å bekjempe avskogingen.

Visepresident Hamilton Mourao i Brasil leder president Jair Bolsonaros innsatsgruppe for Amazonas. Han la fram de nye tallene for avskoging og forsvarte på samme tid regjeringens innsats. Foto: Eraldo Peres / AP / NTB Foto: NTB scanpix

De nyeste tallene viser en kraftig økning i avskogingen fra de 7.536 kvadratkilometerne som ble ødelagt i 2018, året før Bolsonaro tiltrådte.

– Beskjeden jeg bringer fra president Bolsonaro er at vi vil fortsette å bruke vitenskap og teknologi for å støtte arbeidet til miljøvernbyråene, sa Mouaro. Den tidligere generalen leder Bolsonaros innsatsgruppe for Amazonas.

Den negative utviklingen betyr at Brasil ikke når sitt eget mål fra 2009 om å redusere avskogingen til omtrent 3.900 kvadratkilometer. Konsekvensene av å ikke nå målet er likevel ikke definert i miljøloven, men kan bety søksål mot den brasilianske regjeringen, skriver Reuters.