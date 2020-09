Australias tidligere statsminister kaller corona et «helsediktatur»: – La naturen gå sin gang

Den tidligere statsministeren og aktuelle handelsministeren mellom Storbritannia og Australia Tony Abbott kaller corona-håndteringen et «helsediktatur».

Til The Guardian sier han at de økonomiske konsekvensene er så store at det ville vært bedre å «la naturen gå sin gang og la enkelte eldre dø».

Abbott, som ikke er fjern for å komme med kontroversielle uttalelser, beskylder både myndighetene og australsk media for å spre «virus-hysteri» i landet.

Det er delstaten Victorias håndtering som får de krasseste omtalene fra den tidligere statsministeren.

– Å plassere 5,5 millioner mennesker i husarrest med et portforbud mellom klokken 20 og klokken 05 er helsediktatur, sier Abbott til den britiske avisa.



Til The Guardian hevder Abbott at det koster den australske stat i underkant av tilsvarende 1,3 millioner norske kroner å redde en eldre person gjennom coronaviruset for å «gi dem et ekstra år med liv». Ifølge ham er dette vesentlig mer enn hva staten betaler for livreddende medisin ved andre sykdomstilfeller.

Den harde vurderingen

– Politikere må tenke mer som helseøkonomer som er trent til å stille de ubehagelige spørsmålene. Det er aktuelt å vurdere hvor mange dødsfall man må kunne regne med i en slik situasjon, sier Abbott til The Guardian.

Han mener at politikere burde vurdere kostnadene av tiltak sammenlignet med omfanget av sykdommen.

Den tidligere statsministeren mener at nedstengningen skaper unødvendig frykt i samfunnet, og at myndighetene burde stille seg spørsmålet «hva er et liv verdt».

– Hvert liv er verdifullt, og enhver død er tragisk. Men i situasjonene vi er i nå må vi vurdere å la naturen gå sin gang, sier Abbott.

Ser til andre verdenskrig



Han mener at det er på tide å la folk i risikogruppen få vurdere sin egen situasjon selv.

– Generasjonen som gjennomgikk andre verdenskrig var forberedt på å risikere livet sitt for frihet. De er også villig til å gi avkall på sin frihet for å redde landet, sier Abbott til The Guardian.

Abbott er aktuell som en mulig handelsansvarlig myndighet mellom Australia og Storbritannia. Han meldte sin interesse da Brexit ble et faktum, men ifølge Storbritannias statsminister Boris Johnson er ingenting avklart.

Se video: Australia ble rammet av smitterekord tross lockdown: