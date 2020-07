Emmelie (33) er i karantene i Australia: – Følte oss som kriminelle

I seks dager har svenske Emmelie Alexandersson, hennes mann og deres to barn, vært innelåst på et hotellrom i Australia. Hotellet har blitt tatt i bruk som karantenehotell under coronapandemien.

– Vi får ikke lov til å forlate rommet. Vi får kun åpne døra når vi får mat og når man setter ut søppel, forteller Alexandersson til ABC Nyheter.

Familien på flyturen til Perth. Foto: Privat

Det var svenske Aftonbladet som først omtalte saken.

Alexandersson og hennes familie har tidligere vært bosatt i Queensland i Australia. 33-åringen er opprinnelig fra Sverige, hvor familien har bodd de siste to årene.

Da hennes australske svigerfar gikk bort, måtte familien reise til Australia for å delta i begravelsen - midt i den globale pandemien. Det skulle bli en utfordrende opplevelse.

Da familien gikk av flyet i Perth, ble temperaturen målt. Deretter ble de intervjuet, og måtte fylle ut papirarbeid for politiet.

– Da vi gikk fra flyplassen til bussen, hadde vi politieskorte. Og mens bussene kjørte til hotellet, hadde vi to politibiler bak og foran.

Da bussen ankom hotellet måtte én og én familie gå inn på hotellet for å få romnøkkel - omkranset av politi.

– Vi følte oss som kriminelle, forteller Alexandersson.

– Begynner å lure på hvor menneskeheten er på vei

Dette hotellrommet skal familien Alexandersson oppholde seg på i fjorten dager. Foto: Privat

Alexandersson forteller at alle ble behandlet som om de var smittet ved ankomst.

– En politimann ba en toåring om å holde seg unna ham. Han hadde vært på flyet i 24 timer og var utrolig trøtt. Stakkars liten, han og foreldrene hans var på randen av et bristepunkt. Det var trist, forteller 33-åringen, og fortsetter:

– Det er slike stunder som det der man begynner å lure på hvor menneskeheten er på vei.

Selv om tobarnsmoren har stor forståelse for at man må være forsiktig i møte med potensielle smittede, tror hun at man har mye å vinne på å være mer imøtekommende.

– Jeg tror ikke politiet tenkte over at menneskene som kommer har vært på reise i veldig lang tid.

Australia og Sverige har håndtert coronakrisen på to svært ulike måter, noe Alexandersson har forståelse for:

– Jeg synes Sverige har håndtert det godt med tanke på hva de ønsket å oppnå. Australia er jo en øy, og kan dermed stenge hele resten av verden ute, og det er det de gjør. Det kan jeg forstå.

At frykt blir spredt, tror ikke 33-åringen hjelper på den utfordrende situasjonen. Selv har hun slått seg til ro med situasjonen hun står i.

– Jeg regner med at alle land gjør det de mener er riktig i forhold til smittesituasjonen i landet.

Må betale for oppholdet med sparepenger

– Vi må betale for karanteneoppholdet med sparepengene våre, som er 5000 australske dollar, forteller 33-åringen. Foto: Privat

Vel fremme på hotellet ble familien til Alexandersson møtt av en sikkerhetsvakt som viste dem til rommet deres.

– Og det var det. Da var vi på plass, forteller 33-åringen.

Siden har ikke familien fått lov til å forlate rommet. Slik blir det de neste åtte dagene også.

– Det mest utfordrende er å ikke klikke helt på familien. Du er stressa og rastløs, og det er de også. Du må konstant være oppmerksom på humøret ditt så du ikke tar det utover andre. Det er veldig vanskelig, og blir bare mer og mer vanskelig jo lengre vi er her.

Foreldrene har heller ikke jobb for øyeblikket, og skal se etter arbeid så fort de kommer tilbake til Queensland.

– Vi må betale for karanteneoppholdet med sparepengene våre, som er 5000 australske dollar.

Summen tilsvarer litt over 32.500 norske kroner.

– Situasjonen er ganske ekstrem

Tilværelsen i karantenehotellet er ensporet og trang, og er en utfordrende hverdag for tobarnsfamilien.

– Vår daglige rutine er at vi står opp om morgenen. Så får vi frokost. Deretter trener vi, det skal visst reduserer stress. Så dusjer vi, pusser tenner og lignende - så går det hovedsakelig i iPad, TV og data. Vi spiser lunsj, spiller spill som jeg tok med, og tegner, leker frisør - det som må til for at barna skal være fornøyde.

Hun understreker:

– Situasjonen er ganske ekstrem.

Tobarnsmoren synes karantenesituasjonen kunne blitt håndtert bedre, spesielt med tanke på mat til barna - frokosten til barna som inneholdt 100 gram sukker.

Hun ble heller ikke møtt med imøtekommenhet av hotellet da hun spurte om hun fikk låne en støvsuger til rommet:

– Det kunne jeg ikke, for hotellet har bare en industriell type støvsuger. De sa derimot at jeg mer enn gjerne må kjøpe meg en ...