Dersom du reiser 517 km nord for Perth, ikke langt unna byen Northampton i delstaten Vest-Australia, vil du komme til en grensestasjon som markerte starten til det som inntil nylig var et territorium med en historie helt utenom det vanlige. Fyrstedømmet Hutt River var et territorium som med sine 75 kvadratkilometer var større enn for eksempel Vatikanstaten, og dobbelt så stor som Macau.

Men i motsetning til Vatikanet som ligger i hjertet av den italienske hovedstaden Roma, har hverken den australske regjering eller noen annen internasjonal regjering anerkjent Hutt River som en uavhengig del av Australia. Mikronasjonen har heller ikke fått gjennomslag i sitt årelange krav om å være fristilt fra den australske lovboken.

Til krig mot Australia

Det var Leonard Casley (1925-2019) som 21. april 1970 stiftet det avsidesliggende fyrstedømmet Hutt River som en selvstendig provins etter å ha i lengre tid ligget i strid med de australske myndighetene over jordbruksbestemmelser. Han slo eiendommen sammen med fem andre nabofamilier som hadde gårder ved Hutt River og hevdet at folkeretten ga dem rett til å løsrive seg og erklære uavhengighet fra det australske samveldet.

(Saken fortsetter under)

Dette markerer det som var inngangen til Fyrstedømmet Hutt River i Australia. Her kunne du få mikronasjonen eget stempel i passet ditt. Foto: Wikimedia

Casley utropte seg selv til Hans Majestet Prins Leonard I av Hutt, mens hans franskfødte kone ble prinsesse Shirley. Samtidig understreket Casley at fyrstedømmet ville forholde seg lojal mot dronning Elizabeth II som er Australias kongelige overhode, for på den måten unngå å bli anklaget for forræderi mot tronen.

Det dårlige forholdet mellom prins Leonard og de australske styresmaktene ble ikke bedre i årene som fulgte, og den australske regjeringen hang på for å presse fyrstedømmet til å gjøre opp for ubetalt skatt. Men i stedet for å betale, erklærte Hutt River krig mot Australia 2. desember 1977, til tross for at det skulle ta enda 11 år før de hadde egen forsvarsstyrke.

Krigserklæringen ble trukket tilbake noen dager senere, og skattekravet har siden bare økte i styrke og omfang.

Egne visum, mynter og førerkort



Gjennom årenes løp klarte Casley å gjøre Hutt River til en attraksjon helt utenom det vanlige, og de siste femten årene har turisme vært deres viktigste inntektskilde. Styresmaktene i den lille nasjonen – som var bebodd av færre enn tretti mennesker – utstedte visum og førerkort, de hadde egne pass og myntenhet, og produserte egne frimerker. Hutt River opererte med eget flagg og skal ifølge CNN hatt 13 utenlandske kontorer i 10 ulike land, blant annet i USA og Frankrike.

Det nasjonale flagget til Hutt River.

Turister flokket til Hutt River for å sikre seg et særegent stempel i passet sitt, før man ble eskortert rundt i fyrstedømmet av et medlem av den «kongelige» familie og vist ulike lokale severdigheter.

Men i likhet med resten av verden, fikk også turistnæringen Hutt River et skudd for baugen da coronapandemien ankom Australia, og siden januar har grensene vært stengt.

Da prins Leonard døde i februar i fjor, arvet hans sønn, prins Graeme Casley, et fyrstedømme med en skattegjeld til den australske stat på over 19,4 millioner kroner. Forrige uke annonserte prinsen at det var slutt på eventyret - fyrstedømmet avvikles for å kunne selge land og betale gjelden.

– Det er veldig trist å se at faren din bygger noe opp gjennom 50 år og så må du legge det ned, sier Casley i et intervju med CNN.

– Det min far skapte her i løpet av de siste 50 årene, er utrolig. Det er virkelig en unik historie som mennesker rundt om i verden har lest om, og den vil ikke bli glemt, fortsetter han.