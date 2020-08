«Spionspillet» mellom Vesten og Russland fortsetter. I går ble den nederlandske ambassadøren kalt inn på teppet i Moskva. Årsaken er at Russland har funnet sporingsutstyr i en bil som tilhørte den russiske militærattachéen i Haag.

Haag, i Nederland, er hjembyen til flere viktige internasjonale organisasjoner, som Den internasjonale domstolen (ICJ), Europol, Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OCPW), NATOs cyber-hovedkvarter (NCI), og flere.

«Uvennlig»



«En sterk protest ble sendt til nederlendere i forbindelse med funn av sporingsutstyr i tjenestebilen til assistenten til den russiske militærattachéen i Nederland. Den nederlandske diplomaten ble fortalt at det er behov for umiddelbare tiltak for å hindre slike hendelser som bryter mot Wien-konvensjonen om diplomatiske relasjoner. Slike uvennlige handlinger kompliserer allerede vanskelige bilaterale forhold.», skriver det russiske utenriksdepartementet i en pressemelding.

Wien-konvensjonen av 1961 sikrer at utenlandske diplomater har immunitet, og at andre stater har ikke adgang til ambassadens eiendom.

Det er uklart om det var Nederland som plasserte utstyret, eller om den nederlandske ambassadøren ble innkalt på grunn av at hendelsen skjedde i Nederland.

Militærattachéer fungerer som en budbringere fra de militære styrkene til Russland og til andre land sine militære representanter. De samler militær informasjon som kan være av interesse for hjemlandet, og er registrerte som ambassadepersonell. Imidlertid er det vanlig at noen går litt «over streken» i innsamling av informasjon.

Gnissinger mellom Nederland og Russland



Hendelsen er bare ett av flere «uvennlige» mellom Nederland og Russland.

For to år siden sa nederlandske etterretningsbyråer at de hindret et forsøk fra russiske agenter på å hacke seg inn i wi-fi-nettverket til nettopp Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen.

Dette skjedde i april i 2018, da OPCW etterforsket forgiftingen av Sergej Skripal som spionerte på russerne til fordel for Storbritannia. Den 10. april kom det fire russere med diplomatpass til Schiphol-flyplassen, og ble hentet av russiske ambassadeansatte. Så leide de en bil og kjørte rundt OPCW flere ganger.

I bilen hadde de et stort batteri, antennaer, datamaskiner og flere mobiltelefoner, som ifølge nederlendere, ble brukt til å forsøke å fange opp innlogginger. Da de ble stoppet, prøvde de å ødelegge mobiltelefonene sine. Det ble funnet 20.000 euro og 20.000 dollar i kontanter.

Nederland har også stevnet Russland til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen på grunn av nedskytingen av av passasjerflyet Malaysia Airlines Flight 17, der de fleste av de 298 omkomne var fra Nederland.

Nederlandsk etterforskning mener russiske myndigheter står bak, ettersom BUK-missilet ble sendt fra et batteri smuglet over grensa til Ukraina av identifiserte tidligere russiske etterretningsoffiserer.