– Det var det eldste trikset i boka, har Ian Clement sagt om hendelsen som fant sted under Beijing OL i 2008. Han var der som varaordfører for daværende London-ordfører Boris Johnson.

Clement var dypt involvert i byens søknad om OL i 2012 og var i den kinesiske hovedstaden for å knytte kontakter, da han fikk oppmerksomheten til en flott kvinne på en fest.

Etter noen glass vin ba han henne med til hotellrommet. Han våknet noen timer senere av at hun var på vei ut av rommet, som var endevendt.

– Lommeboken min var åpen. Hun hadde møysommelig gått gjennom den, men jeg visste at hun ikke var noen simpel tyv, for hun hadde ikke tatt noe, fortalte den britiske varaordføreren. Alt innholdet på hans Blackerry var lastet ned. Han er overbevist om at kvinnen var en agent fra det hemmelige kinesiske sikkerhetspolitiet og at hun jaktet planer eller detaljer over hvem han skulle møte i byen.

Demonstranter i Hongkong med masker av Kinas president Xi Jinping. Flere kilder sier til britiske medier at Kinesiske myndigheter har informanter over hele verden og forsøker å lure ut informasjon på alle mulige måter. Foto: Kin Cheung / AP

Han fortalte om hendelsen til flere britiske medier et drøyt år senere og har omtalt den som en klassisk «honningfelle».

Omstridte Huawei

Et drøyt tiår senere er kinesisk etterretning fortsatt i full aktivitet ifølge BBC og Daily Mail. Den kinesiske tech-giganten Huaweis inntog i Storbritannia har blitt sterkt kritisert av flere.

Hver eneste store kinesiske selskap hvor som helst i verden har en intern celle som rapporterer tilbake til de kinesiske myndighetene, forteller kilder til BBC.

– Parti-maskineriet er over alt. For Kina er det ikke noe forskjell på forretninger og politikk, sier kilden.

Kinesiske Huawei er den tredje største produsenten av smarttelefoner. På verdensbasis ble det solgt 1,4 milliarder smarttelefoner i fjor, 4,1 prosent færre enn året før. Arkivfoto: Andy Wong / AP / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Huawei fikk i oppgave med å bygge ut opptil 35 prosent av infrastrukturen som er nødvendig for å rulle ut den nye datanettverket 5G i Storbritannia. Denne uken ombestemte britiske myndigheter seg og bestemte seg for å ekskludere dem fra utbyggingen.

Industrigiganten er blant annet mistenkt for å ha bistått i tyveri av konfidensiell informasjon fra Den afrikanske unionen i Addis Abeba i 2018. Hver natt i fem år skal det ha blitt lastet ned og sendt store datamengder og sendt til servere i Shanghai. Huawei har nektet for å ha hatt noe med tyveriet å gjøre.

Lukrative tilbud

BBC forteller hvordan kinesiske agenter aktivt går etter personer i viktige stillinger i utlandet. De har noen vante taktikker.

Dersom personen ikke har kinesiske aner eller familie, forsøker de gjerne med positive intensiver. Det kan være invitasjoner til betalte forretningsreiser til Kina, finansiell støtte til bedrifter med økonomiske problemer eller tilbud om et sete i et styre i et kinesisk selskap, gjerne uten særlig mandat. Noen ganger tilbys det store pengesummer.

For personer med tilknytning internt i Kina kan incentivene være langt mindre hyggelige. Det kan være alt fra å presse familiemedlemmer i landet eller sette opp «honningfeller» med vakre kvinner, der man senere kan presse personen med opptak fra møtet. Kinesere som bor i utlandet kan også bli truet med å bli nektet hjemreise.

– Den kinesiske staten bruker et stort spekter av metoder for å få informasjon,sier en med kjennskap til spionasjen til BBC. Dette kan ta form både som cyber-spionasje og regelrett tyveri av informasjon, av og til uten at personen som angripes i det hele tatt oppdager det.

Suger til seg all informasjon

Det amerikanske justisdepartementet har anslått at Kina sto bak 90 prosent av alle tilfeller av saker som omhandler industrispionasje mellom 2011 og 2018.

Ifølge Daily Mail, som har hentet informasjonen sin fra den nye boka «Hidden Hand: Exposing How The Chinese Communist Party Is Reshaping The World», sier kilder at kinesiske myndigheter ønsker å suge til seg all informasjon de klarer, enten det handler om teknologi eller stats– og militære hemmeligheter.

Kinesiske myndigheter mistenkes også å stå bak tyveri av millioner av journaler på pasienter i både Singapore og USA. Man frykter at denne informasjonen nå er i hendene på kinesiske etterretning og at nåværende eller fremtidige politiske, militære eller myndighetsledere vil kunne bli utpresset med bakgrunn i informasjonen fra journalene sine.

«Den harde og utvilsomme realiteten vi i Vesten må innse er at Beijing bruker sin økonomiske makt som et kraftig våpen», skriver forfatterne av boka. De advarer vestlige myndigheter mot å tro at et Kina under dagens regime vil være deres oppriktige venner.

Sjefen for E-tjenesten Morten Haga Lunde. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

E-tjenesten: Truer også Norge

Da E-tjenesten i februar presenterte sin årlige sikkerhetsrapport la sjefen for E-tjeneste Morten Haga Lunde vekt på Kinas ambisjoner som digital «supermakt» og hvordan det kunne påvirke Norge.

– Kina satser på en digital silkevei, sa Lunde, og påpekte at betydningen av dette vanskelig kan overdrives.

– Hvordan truer dette Norge?

– Det handler om tilgang på personopplysninger, helseopplysninger og stjeling av industrihemmeligheter. Truslene omhandler et bredt spekter og er blitt langt mer sektoroverskridende, både militært og sivilt, svarte Lunde til NTB.