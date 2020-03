MH17-rettssaken er i gang i Nederland

Rettssaken åpnet mandag morgen nær Schiphol-flyplassen utenfor Amsterdam i Nederland.

– Det var et tragisk tap av menneskeliv fra alle deler av verden i den grusomme hendelsen, sa hoveddommer Hendrik Steenhuis.

Høysikkerhetsbygningen var full av pårørende, advokater og journalister. Mange pårørende vil forklare seg under rettssaken, som ventes å vare i over ett år. De etterlatte krever svar på hva som skjedde, og hvem som var ansvarlig, da MH17-flyet fra Malaysia Airlines ble skutt ned med et russisk BUK-missil i juli 2014.

196 av de 298 om bord var nederlendere, men det var også 38 australiere om bord i Boeing 777-flyet, som var på vei fra Amsterdam til Kuala Lumpur. Besetningen var fra Malaysia.

Tre russere og en ukrainer fra separatistbevegelsen i Øst-Ukraina er tiltalt for drap og for med overlegg å ha ødelagt et fly. Ifølge tiltalen samarbeidet de om å skaffe til veie missilet og sette det opp med den hensikt å skyte ned et fly.

Fakta om MH17: * Malaysia Airlines' rute MH17 på vei fra Amsterdam til Kuala Lumpur styrtet 17. juli 2014 i nærheten av opprørskontrollerte Donetsk i Øst-Ukraina. * Alle de 298 om bord, som kom fra 17 ulike land, mistet livet. De fleste av dem var nederlandske. * Pro-russiske separatister er blitt anklaget for å ha skutt flyet ned, noe de har benektet. * Den nederlandske flyhavarikommisjonen konkluderte i 2017 med at MH17 ble skutt ned med en russiskbygd BUK-rakett. * Russland har avvist anklager om at de utstyrte opprørerne med bakke-til-luft-raketter som gjorde nedskytningen mulig. * I 2016 konkluderte også et internasjonalt team av etterforskere (JIT) fra Nederland, Malaysia, Ukraina, Belgia og Australia også med at flyet skutt ned med en BUK 9M38-rakett. * Etterforskerne konkluderer med at raketten i sin tid ble levert til Russlands 53. luftvernbrigade, stasjonert i Kursk i Russland. * Nederland opplyste i mai 2018 at Russland vil bli stilt rettslig ansvarlig for nedskytingen. * Onsdag 19. juni 2019 ble fire menn begjært pågrepet, siktet for å ha stått bak nedskytingen. Tre av dem er russere med forbindelse til russisk militær og sivil etterretning. En er fra Ukraina. * Rettssaken mot de fire startet mandag i rettsbygningen Judicial Complex Schiphol i Badhoevedorp, rett på utsiden av Amsterdam.

Russland

De tiltalte var ikke til stede da rettssaken startet mandag. Russland, som har nektet for å ha hatt noe med saken å gjøre, vil ikke utlevere dem.

– Alle land har et ansvar for å samarbeide fullt ut i dette arbeidet, sier Natos generalsekretær Jens Stoltenberg. Det samme gjør EUs utenrikssjef Josep Borrell.

Fagsjef Gunnar Ekeløve-Slydal i Den norske Helsingforskomité peker i likhet med Stoltenberg og Borrell på Russland.

– Saken viser hvordan russiske myndigheter har vært ansvarlig for krigføringen i Ukraina helt siden konflikten startet. Det politiske ansvaret for tragedien hviler på president Vladimir Putin og hans administrasjon, sier Ekeløve-Slydal til NTB.

– Nedskytningen av MH17 er bare en bit av overgrepsbildet i Ukraina. For å bringe rettferdighet til de mange ofrene, og heve terskelen for nye overgrep, må det internasjonale samfunnet bistå Ukraina. Europeiske land som Norge må gå sammen i en internasjonal dugnad for å etterforske krigsforbrytelser i Ukraina, sier han videre.

Benekter

Etterforskerne kom til at det var en prorussisk opprørsgruppe i Donetsk-regionen i det østlige Ukraina som gjennomførte nedskytingen med et russisk BUK-missil som de hentet fra Russland.

Russland har hele tiden benektet enhver deltakelse i nedskytingen og har kommet med den ene alternative teorien etter den andre. Skylden legges alltid andre steder.

Dette er de fire tiltalte:

Igor Girkin, en tidligere russisk spion med tilnavnet Strelkov. Han var med på å starte krigen i Øst-Ukraina og deretter styre området med jernhånd.

Sergej Dubinskij, en tidligere russisk etterretningsoffiser som styrte etterretningen for separatistene.

Hans assistent, den russiske offiseren Oleg Pulativ, og ukraineren Leonid Khartjenko, som ledet en separatistisk kampgruppe, og anklages for å ha skaffet til veie utskytingsrampen for raketten.

Siden de fire ikke er til stede, gjennomføres rettssaken i henhold til en kombinasjon av folkeretten og nederlandsk lov, en ordning som åpner for at de kan stilles for retten in absentia. Om de blir funnet skyldig, kan de få 30 år til livstid i fengsel..