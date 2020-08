Sverige har lenge stått alene i kampen mot covid-19, og har derfor måttet forsvare seg om og om igjen. Men fra tid til annen kommer det andre og mer forsonende toner fra omverdenen.

«Samtidig som smitten igjen øker mange steder som tidligere gjennomførte lockdown, hvor skoler nå kjemper for å kunne åpne igjen, og den økonomiske nedturen etter krisen blir stadig tydeligere, er det mulig at den Skandinaviske nasjonen har hatt rett hele tiden» , spør en gruppe britiske og svenske forskere i et større oppslag i den britiske avisen Daily Mail.

Valgte Sverige rett ved en tilfeldighet?

Spørsmålet er om Sverige til syvende og sist valgte rett strategi i kampen mot det fryktede og dødelige coronaviruset, som det ennå ikke finnes vaksine mot.

Den britiske epidemiologen Paul Franks er tilknyttet Universitetet i Lund i Sverige. Han mener Sverige har tatt en sjanse og kan ha truffet blink.

– Sverige valgte riktig vei av ren tilfeldighet, uttaler Franks til avisen.

– Kanskje svenskene ler best til slutt

Sverige er fortsatt et av de hardest rammede land i Europa sett i forhold til folketallet. Mer enn 82.323 mennesker er hittil bekreftet smittet i Sverige, mens 5.763 er registrert døde.

I Daily Mail-artikkelen vises det til at for eksempel storbyen Stockholm sannsynligvis kan være på god vei mot å utvikle flokkimmunitet, men det er fortsatt knyttet stor usikkerhet til om dette vil skje.

– Kanskje er det svenskene som ler best til slutt, skriver avisen.

Men for å oppnå effektiv flokkimmunitet må minst 50–60 prosent av befolkningen ha antistoffer mot coronaviruset, noe ingen land er i nærheten av, ifølge WHO.

Flokkimmunitet kan enten oppnås ved vaksinasjon eller når en stor nok andel av befolkningen har utviklet antistoffer mot viruset.

VIDEO: Trump om skekkscenario: – Sverige er hjemsøkt

– Kanskje finnes det ikke bare én rett vei



Aftonbladet har snakket med professor Johan Giesecke ved Karolinska institutet. Han mener det fortsatt er for tidlig å konkludere med hvilken strategi som er best.

Selv er han ingen tilhenger av lockdown, hvor store deler av samfunnet stenges ned, og innbyggerne nærmest får portforbud.

– Nei, det synes jeg ikke vi skal. Men sikre kan vi ikke være før om flere år nå vi ser alle bieffektene. Kanskje finnes det ikke bare én rett vei, men flere. Men man kan ikke holde på og forandre på restriksjoner fram og tilbake alt for ofte. Da blir mennesker forvirret og vet ikke hva som gjelder akkurat nå, advarer Giesecke.

– Det skifter fra uke til uke, og fra land til land

Han har merket seg at eksperter fra andre land har vinglet i synet på Sveriges strategi, men opplever nå at kritikerne har stilnet og pendelen er i ferd med å snu i Sveriges favør.

– Det skifter fra uke til uke, og fra land til land. Det stilles spørsmål ved hvorfor vi ikke har gjennomført en fullskala lockdown. Og dødstallene vekker oppmerksomhet, konstaterer professoren, som viser til at regjeringens anbefalinger har hatt «en enorm effekt» på smittebegrensningen.

Nå stiller altså avisen Daily Mail spørsmålet om hvem som «ler sist» når pandemien en gang er over. Samtidig som det peke på at landet har en av verdens høyeste dødsrater, så minner de om eksperter som sier at kampen mot pandemien ikke er en sprintdistanse, men en maraton.

VIDEO: Norsk ekspert: Sverige vil oppnå flokkimmunitet først i Skandinavia

Hele verdens gapestokk»



«Sverige ble hele verdens gapestokk fordi det nektet å stenge ned samfunnet, holdt skolene åpne og droppet ansiktsmaske,» skriver avisen, og holder muligheten åpen for at det nettopp er svenskene som kan vise seg å ha gjort det riktige i det lange løp.

– Den svenske tilnærmingen er avhengig av tillit, og går til hjertet av hvordan svenskene ser sitt samfunn. For å leve i et demokrati trenger du tillit. Regjeringen må stole på folket, og folket må stole på regjeringen, sier Morgan Olofsson, talsperson for Sveriges sivile beredskapsbyrå med ansvar for offentlig sikkerhet, beredskapsledelse og sivilforsvar.

Nye tall fra Värmlands län i Sverige viser at regionen ikke oppfyller Folkehelseinstituttets smittekrav.

Nekter å stenge grensene til Sverige



De nye smittetallene fra det svenske folkehelseinstituttet viser at det nå er 20,2 smittede per 100.000 innbyggere i Värmland, ifølge VG.

Både Töcksfors og Charlottenberg, som er steder hvor mange nordmenn reiser for å handle, ligger i Värmland.

Kravet til FHI er færre enn 20 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. FHI krever også at det i gjennomsnitt er mindre enn 5 prosent positive coronaprøver de siste to ukene.

Ordføreren i Indre Østfold oppfordret søndag regjeringen til igjen å stenge grensene til Sverige, men helseminister Bent Høie (H) sier nei.

– Vi kan ikke holde Norge stengt og isolert over lengre tid, og regjeringen har sagt at vi skal åpne samfunnet gradvis, sammen og kontrollert , sier Høie til Dagbladet.

– Å dø av Covid-19 er en forferdelig død

På verdensbasis har nå mer enn 20.036.430 personer i 213 land og territorier har fått påvist smitte av coronaviruset. Til sammen 734.181 (3,7 prosent) av de registrert smittede er døde.

12.907.519 (64,4 prosent) av de registrert smittede er friskmeldt. Enkelte land registrerer ikke friskmeldinger. Tilstanden for 64.829 personer (1,0 prosent av dem som fortsatt har viruset i kroppen) er alvorlig eller kritisk.

– De fleste mennesker er fortsatt ikke klar over at det å dø av Covid-19 er en forferdelig død. Det er grusomt at mange som dør på denne måten kunne ha levd lenger og hatt et fredeligere dødsleie, sier Paul Franks, professor i epidemiologi ved Lund University.

Les også: Trump mener egne coronapåstander er «perfekte»

VIDEO: Stefan Löfven: – Bildet av Sverige er ikke bare negativt