Tegnells sterke advarsel: – De tror de er udødelige

– Man må tenke etter og ikke ha nære kontakter. De kjenner seg vel udødelige, men selv de kan bli svært syke, understreker Anders Tegnell.

Torsdagens pressekonferanse handlet om den nye smitteutviklingen i Sverige, og viser at stadig flere yngre svensker blir smittet og syke.

– Det er en liten sving oppover nå. Det er tydelig at det er yngre voksne som står for den store økningen av smittede. Det er et dårlig tegn, påpeker Tegnell, ifølge Expressen.

– Starter i tenårene



Siden onsdag er det registrert seks nye coronadødsfall i Sverige. Dermed har covid-19 kostet totalt 5.766 svensker livet.

Det totale antallet smittede som er registrert, er torsdag oppe i 81.967, opplyser svenske myndigheter.

På spørsmål fra Dagens Nyheter ble Tegnell utfordret til å si noe om aldersgruppen 10 til 19 år, og hvordan smitteutviklingen arter seg akkurat nå.

– Det er en sakte oppadgående kurve som starter i tenårene og fortsetter oppover, svarte Tegnell.

– Vi ser i Europa at unge voksne rammes

Den svenske statsepidemiologen ble også bedt om å kommentere smittespredningen i aldersgruppen mellom 20 og 30 år.

– Det er omtrent samme trend som vi ser i Europa, at unge voksne rammes. Dessverre er dette en situasjon som ikke er over ennå, sier Tegnell.

Svenske helsemyndigheter vurderer nå hvordan de skal kunne nå fram til den yngre generasjonen for å forhindre ytterligere smittespredning.

Men samtidig antar man at smittede i yngre aldersgrupper ikke legger like stort beslag på helsetjenester som de eldre, da de i mindre grad blir alvorlig syke.

– Det finnes ingen garantier for noe

Snart åpner også de svenske gymnasene, noe det knyttes stor spenning til med tanke på den videre spredningen av covid-19.

– Det finnes ingen garantier for noe, men vi synes det er viktig at gymnasene får gå tilbake til en slags form for normalitet, sier Anders Tegnell til Aftonbladet.

En ny, svensk studie som er koordinert av Karolinska Institutet, har også funnet tegn til at munnbind reduserer smittespredningen, noe svenske helsemyndigheter er kritisk til.

Skeptisk til munnbind



– I Sverige har vi et synkende antall dødsfall, og det å kreve bruk av munnbind er kanskje ikke den rette metoden. Hvis vi ser nye problemer, vil vi vurdere munnbind i tillegg til andre tiltak, sier den svenske statsepidemiologen ifølge Expressen.

Mens store deler av verdens befolkning har vært nødt til å ha på munnbind utenfor sitt eget hjem, er det foreløpig kun på fly man må det i Norge, Sverige, og Finland. Men i Norge er det ventet at munnbind snart kan bli påbudt.